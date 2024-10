Lo que dijo Leire Martínez luego de ser despedida de La Oreja de Van Gogh

La cantante Leire Martínez, quien formó parte de la popular agrupación española La Oreja de Van Gogh durante 17 años, ha expresado su decepción tras anunciarse que no continuará en la banda, afirmando además que no firmó el comunicado oficial.

Así lo reveló la periodista Mar Montoro, amiga personal de la artista, durante una emisión del programa "Juntos" de Telemadrid en España. Según Montoro, Martínez se mostró afectada por la forma en que se dieron los hechos.

Al parecer, la cantante no sabía que la noticia de su salida del grupo, al que perteneció durante más de 17 años, se haría pública el lunes 14 de octubre, solo unas horas después de haber llorado durante el que fue su último show en Zaragoza.

"Yo no he firmado el comunicado"

"El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando lo considere y me sienta bien, contaré lo que tenga que contar, pero por el momento no tengo mucho que decir", expresó Martínez a través de Montoro en el programa.

Esto deja entrever que la intérprete de Cometas por el cielo no está pasando por un buen momento anímico tras su salida.

El comunicado oficial

La legendaria agrupación La Oreja de Van Gogh informó mediante un comunicado que Leire seguirá un camino distinto al de la banda.

"Después de 17 años maravillosos, repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", señala el comunicado.

Además, añadieron: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega tras mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos logrado acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

El comunicado concluye afirmando que "termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesional del mundo de una manera soñada".

Tras el anuncio, se ha especulado sobre un posible retorno de Amaia Montero a la agrupación, aunque no ha trascendido ninguna información oficial al respecto.

