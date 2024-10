Cantante cristiana Génesis Colón presenta "Rompan el techo": una canción que transforma vidas

La música cristiana en la República Dominicana recibe un nuevo impulso con "Rompan el Techo", la última canción de Génesis Colón. Oriunda de Santo Domingo, Colón es una seguidora de Jesús cuya devoción se expresa a través de la adoración y la música. Su objetivo es difundir el evangelio y tocar corazones con un mensaje profundo.

La canción "Rompan el Techo" tiene una historia de creación que refleja el compromiso de Colón con su fe. El proceso comenzó con un tiempo de oración de David Lewis, mentor de Génesis, durante su visita a Panamá el 16 de febrero de 2024. A partir de esta experiencia espiritual, el 4 de marzo, el equipo de producción de Altar Music se unió para dar forma a la pieza.

Colón destaca la intención detrás de la composición: "Cada detalle de la canción está fundamentado en la Biblia". En su letra, hace referencia a la historia del paralítico que, a través de la fe de sus amigos, fue llevado ante Jesús.

"A menudo se habla de los amigos que llevaron al paralítico a recibir sanidad, pero poco se menciona su situación. Imagino que, tras tanto tiempo en su condición, él podría haber estado en un estado depresivo y sin esperanza.

En nuestra canción, enfatizamos que el paralítico también es el protagonista. En algún momento de la vida, todos nos hemos sentido así, deseando ver a Jesús", explica Colón.

Un giro espiritual

Tras completar la canción, Rafael Tejeda, parte del equipo de Altar Music, sintió que "Rompan el Techo" necesitaba un nuevo coro. Durante un campamento posterior, Dios les reveló esta transformación, que dio un cambio a la pieza.

Sin embargo, el camino hacia el lanzamiento de la canción tuvo desafíos. Después del campamento de escritura, Génesis recibió una noticia que la afectó.

"Sentí que el mundo se desmoronaba. Me retiré a la habitación, clamando: 'Dios mío, ¿qué hago?'. En medio de mi dolor, Naomi Almonte entró, y poco después, todos los demás se unieron. David Lewis comenzó a orar, y su apoyo me hizo sentir que, como dice la canción, empezaron a romper el techo por mí. Después de esa oración, experimenté una paz tan profunda que no he vuelto a sentirme igual desde entonces", relata Colón.

Desde su lanzamiento el 7 de octubre de 2023, "Rompan el Techo" ha resonado en muchas personas. En menos de 48 horas, alcanzó las 100,000 vistas en YouTube y, hasta la fecha, acumula más de 600,000 visualizaciones, posicionándose en los lugares quinto y séptimo en las tendencias de música.

El impacto de la canción va más allá de los números; es un testimonio de la fe y la esperanza que Génesis Colón busca compartir. Su música no solo invita a la adoración, sino que también ofrece un refugio para quienes atraviesan momentos difíciles, recordando a todos que, sin importar la situación, siempre hay un camino hacia la luz.

