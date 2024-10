Muere a los 31 años Liam Payne, exintegrante de One Direction al caer de un tercer piso

Liam Payne, exintegrante de la banda inglesa One Direction, murió este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales.

El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

Primeras informaciones

Según el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el personal de la comisaría 14B acudió al hotel por una llamada al 911.

Recoge El País que el personal de la comisaría "fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

El encargado del hotel les explicó que "sintió un fuerte ruido" en la zona interna trasero del hotel , y cuando acudieron al lugar, constataron la muerte del hombre, que presuntamente se había arrojado del balcón de su habitación.

Carrera en One Direction

Payne formó parte de One Direction, la boyband británica que surgió en 2010 en el programa "X-Factor". El grupo se separó en 2018.

Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne formaron el popular grupo que se dio a conocer a nivel mundial, con éxitos como What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Perfect y Kiss you, siendo Harry Styles el solista más exitoso.

Según medios locales, Payne llevaba varios días en Argentina. El pasado 2 de octubre había acudido a ver a su excompañero Niall Horan en el concierto de su gira The Show: Live on Tour celebrada en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Su última canción como solista fue "Teardrops", estrenada hace 7 meses.

Junto a Rita Ora popularizó en 2018 "For You (Fifty Shades Freed)". Otras canciones son Strip That Down ft. Quavo, Bedroom Floor y Familiar junto a J Balvin.