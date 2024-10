El merenguero Manny Cruz continúa su firme apuesta por el merengue, su difusión y su innovación. La noche de este martes estrenó su nuevo álbum "2080", un tributo a relevantes intérpretes del género que han sido pilares en su sostenimiento, en un acto celebrado en la discoteca Jet Set.

Su amor por la música autóctona y su admiración hacia estos artistas lo llevaron, hace más de un año y medio, a involucrarse en el proceso creativo para editar un disco que refresca los colores musicales de su repertorio.

Los merengueros que dan cuerpo a esta producción discográfica y que tuvieron una presencia destacada en la década de los 80 son Aramis Camilo, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Dioni Fernández, Rasputín (tributo) y Los Hermanos Rosario.

Manny Cruz, nominado en seis ocasiones al Latin Grammy, fue el productor general del disco junto a Antonio González. El cantante reveló a Diario Libre que estos artistas marcaron su infancia con sus diferentes propuestas al merengue.

Al referirse a "2080", título que da nombre al disco, dijo que dedicó el tiempo necesario para ofrecer un merecido homenaje a los icónicos merengueros y que el público recibiera una propuesta de calidad, como siempre lo ha caracterizado.

"Es un disco tributo a la música de los 80, a estas leyendas vivientes que, de una forma u otra, moldearon mi niñez, juventud y adolescencia. He estado escuchando merengue desde que tengo uso de razón; siempre me he sentido atraído por él, y es mi pasión desde entonces. Cada uno de ellos representa una necesidad que tenía desde hace mucho tiempo", afirmó.

La génesis

Su iniciativa comenzó con una colaboración con el hoy fallecido Johnny Ventura.

"Todo comenzó con la canción ´Qué rico es el merengue´ junto a don Johnny, que lancé hace tres años, justo antes de su partida. Tenía en mente hacer un videoclip con él para este tema, que escribí para esta colaboración. La idea del videoclip era recrear un vídeo que don Johnny hizo en el 82, cantando ´Caña Brava´ en el programa de televisión ´Fiesta´ de Teleantillas".

Debido al fallecimiento de Johnny Ventura (28 de julio de 2021) no pudo grabar el video, pero sí promovió la canción.

"Don Johnny se fue, y me quedé con esas ganas, agradeciéndole a Dios que tuve la oportunidad de grabar al menos la canción. Sin embargo, me quedé con las ganas de hacer el video, recreando la época dorada del merengue".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/manny-cruz-y-merengueros.jpeg Aramis Camilo, Fernando Villalona y Los Hermanos Rosario estuvieron en la presentación del disco de Manny Cruz. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

Así comenzó el proceso para crear el disco. Posteriormente, el año pasado grabó con el maestro Wilfrido Vargas su popular merengue "Hombre divertido", una adaptación que logró excelente acogida.

"Siempre me he sentido identificado con esta canción, así como con otras que he hecho tributo a artistas como Sergio Vargas y Dioni Fernández, o el merengue ´Oye´ de Rasputín, a quien, aunque no está con nosotros, quise rendir también este homenaje, una de mis canciones preferidas", comentó.

Cruz detalló que la producción fluyó sin mayores inconvenientes y continuó grabando con Fernando Villalona, con quien hizo un medley de algunos de sus éxitos.

"Con Los Hermanos Rosario grabamos ´La dueña del swing´, la única canción de los 80 que quise incluir. Saber que tengo el cariño de cada uno de los artistas y recibir sus consejos es un sueño para mí", recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/manny-cruz.jpeg La portada del nuevo disco de Manny Cruz. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

"Cuando era pequeño, lo veía en la televisión y lo escuchaba en la radio, sin imaginarme lo que iba a estar viviendo unos años después. Para mí, gozar de ese amor de cada uno de ellos significa mucho" Manny Cruz Merenguero “

El primer sencillo

Aramis Camilo, líder de la Organización Secreta, es otro de los artistas que influyó en su carrera. Por ello, comenzó la promoción de su disco con el merengue "El motor", el tercer tema de su producción que sale al mercado.

"Aramis Camilo, con ´El motor´, es uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Siempre me impactó verlo en televisión, con los sombreritos y los lentes de su orquesta".

Camino al Latin Grammy

Manny Cruz afirmó que este disco será sometido a la Academia Latina de la Grabación para su evaluación con el propósito de lograr una nominación y, quizás, el premio Latin Grammy en la categoría de Merengue/Bachata.

"Sí, creo que puedo registrarlo. Hago las cosas pensando en eso. Me encantaría hacerlo, no solo por el trabajo que realizamos juntos, sino también porque tengo la oportunidad de dirigir todos los videos, que están listos y los iré lanzando mensualmente. El próximo tema a promover será ´La dueña del swing´ de Los Hermanos Rosario, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de noviembre, Día Nacional del Merengue".

Sobre el proceso creativo

"A mí me gusta tomarme mi tiempo, especialmente en un álbum tributo. Quise respetar lo más posible los arreglos y la producción original, inyectándoles un poco de modernidad. Por eso el nombre ´2080´: es la esencia de los 80, pero con un toque ligero de los años 2000. La carátula es simple, pero significativa: estoy en la pista de baile del Jet Set, tomando un selfie, como si estuviera en esa época de los 80".

"2080" será llevado al escenario

El tributo a los merengueros de los 80 se convertirá en un espectáculo, aunque aún no quiso revelar la fecha ni el lugar. "Ya tengo la fecha separada para el año que viene, y en los próximos días definiré todo".

Logros

La carrera de Manny Cruz ha ido en ascenso. Sus grandes apuestas escénicas y la constante publicación de merengues le han asegurado un espacio importante en la industria del entretenimiento. El artista se siente agradecido por todo lo logrado.

"Es increíble pensar en mi vida. Nací aquí, a los 14 años nos fuimos a EEUU porque mis padres perdieron sus trabajos. Siempre añoré regresar. Lo conseguí tras ocho años vendiendo repuestos de carros, con el simple deseo de incursionar en una orquesta de merengue. Aunque todo el mundo me decía que estaba loco, todo valió la pena y estoy agradecido".

Lo que viene Manny Cruz ha capitalizado su posicionamiento para mercadear artículos personales, como los tenis que está comercializando en la tienda por departamentos Jumbo. "Cuando los lanzamos, se agotaron de inmediato y ahora están disponibles para la compra en mi página web, mannycruz.com". A propósito de la celebración del Día Nacional del Merengue, volverá a realizar un concierto gratuito para el público, esta vez en la región sur. "Este año quiero continuar con esta tradición. El año pasado presenté un concierto gratuito en Puerto Plata y quiero hacer de esto un evento anual en una ciudad diferente de República Dominicana, que será el domingo 24 de noviembre".