Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Die with a Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

2.- "Birds of a Feather" – Billie Eilish

3.- "Who" – Jimin

4.- "Taste" – Sabrina Carpenter

5.- "Espresso" – Sabrina Carpenter

6.- "Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

7.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

8.- "Timeless" - The Weeknd, Playboi Carti

9.- "Sailor Song" – Gigi Perez

10.- "Please Please Please" – Sabrina Carpenter

ARGENTINA

1.- "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De La Rose

2. - "Alegría" – Tiago PZK, Anitta, Emilia

3.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

4 - "Agora" – Maria Becerra

5. - "Hoy" – Valentino Merlo, The La Planta

6.- "Si un día estás sola ' CROSSOVER #7" – Big One, Emanero, Valentino Merlo

7 - "Piel" – Tiago PZK, Ke Personajes

8.- "Perdonarte, ¿para qué?" – Los Ángeles Azules, Emilia

9.- "Princesa" – Paulo Londra, Luck Ra, Valentino Merlo

10.- "Doctor" – Luck Ra, Nicki Nicole

CHILE

1.- "Después de la 1" – Cris Mj, FloyyMenor, LOUKI

2.- "Peligrosa" – FloyyMenor

3.- "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De La Rose

4.- "Mi automóvil" – Fran C, Jere Klein

5.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

6.- "Déjame pensar" – Cris Mj, FloyyMenor, Panda Black

7.- "Chika mala" – Jere Klein, Mateo on the Beatz

8.- "Bentley" – Lucky Brown, Jere Klein, Mateo on the Beatz, Giitobeatz

9.- "Soltera" – Shakira

10.- "Piel" – Tiago PZK, Ke Personajes

COLOMBIA

1.- "Soltera-W Sound 01" – W Sound, Blessd, Ovy On The Drums

2.- "Mírame" – Blessd, Ovy On The Drums

3.- "Uwaie" – Kapo

4.- "Hasta aquí llegué" – Nanpa Básico, Beéle

5.- "Se me olvida" – Masaik, Feid

6.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

7.- "Luna" – Feid, ATL Jacob

8.- "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De La Rose

9.- "Las piponas (remix)" – Kris R., Blessd

10.- "Ohana" – Kapo

ESPAÑA

1.- "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De la Rose

2.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

3.- "Duro De Verdad pt.2" - Los Sufridos, Bad Gyal

4.- "Luna llena" – Beny Jr

5.- "Soltera" – Shakira

6.- "También" - Myke Towers

7.- "Peligrosa" – FloyyMenor

8.- "Uwaie" – Kapo

9.- "Ohana" – Kapo

10.- "Celine (With Kidd Keo) – Ghost Killer Track, Kidd Keo

MÉXICO

1.- "Tu boda" – Oscar Maydon, Fuerza Regida

2.- "El lokeron" – Tito Double P

3.- "Escápate" – Tito Double P, Chino Pacas

4.- "Dos días" – Tito Double P, Peso Pluma

5.- "La patrulla" – Peso Pluma, Neton Vega

6.- "Nel" – Fuerza Regida

7.- "Ay mamá" – Tito Double P, Grupo Frontera

8.- "Rey sin reina" – Julión Álvarez y su Norteño Banda

9.- "Mejores Jordans" - Victor Mendivil, Oscar Maydon

10.- "Si no quieres no" – Luis R Conriquez, Neton Vega