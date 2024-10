Memorias musicales: una noche de éxitos en Altos de Chavón

El Anfiteatro de Altos de Chavón reunió a figuras de fama mundial durante la primera presentación de este viernes, celebrando el 50 aniversario de Casa de Campo Resort & Villas.

Bajo el título "Voces de Nuestra Generación", el concierto contó con las actuaciones de destacados artistas norteamericanos, cuyas trayectorias han sido reconocidas con premios Grammy y otros galardones de gran prestigio.

La primera entrega fue protagonizada por Robin Wilson, Robin Zander, Pedro Capó y Richard Marx, artistas de gran calidad que ofrecieron un concierto memorable.

Tras la presentación de un DJ, la descarga de rock comenzó con Robin Wilson de Gin Blossoms, quien hizo vibrar al público con canciones como "Allison Road" y "Follow You Down". Wilson transportó a los asistentes a la década de los 90 con éxitos como "Found Out About You" y "Hey Jealousy".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/26/artistas-chavon.jpg La primera entrega fue protagonizada por Robin Wilson, Robin Zander, Pedro Capó y Richard Marx, artistas de gran calidad que ofrecieron un memorable concierto. (CORTESÍA DE MAIROBI HERRERA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/26/fn3a8989.jpg Richard Marx (CORTESÍA DE MAIROBI HERRERA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/26/fn3a8885.jpg Pedro Capó tuvo excelente conexión con el público. (CORTESÍA DE MAIROBI HERRERA)

Después de la aclamada actuación de Wilson, fue el turno del legendario Robin Zander, líder de la banda Cheap Trick. Su presencia en el escenario cautivó de inmediato a la audiencia; ver a un miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll era un verdadero privilegio.

Zander saludó al público y agradeció la oportunidad de estar en la celebración, interpretando clásicos como "I Want You to Want Me", "Surrender", "Dream Police" y "The Flame".

El acento latino

La noche también tuvo sorpresas con el destacado actor puertorriqueño Amaury Nolasco, conocido por su papel en la serie Prison Break y en Transformers. Al ser anunciado, Nolasco fue recibido con un gran aplauso. Su breve intervención fue para presentar a su compatriota, el artista Pedro Capó.

"Gracias, Casa de Campo, por esta celebración. Saludos a República Dominicana", comentó al salir del escenario, dejando a los asistentes ansiosos por la actuación de Capó.

Las acertadas fusiones del repertorio de Capó aportaron el color latino que hacía falta en el espectáculo. Expresó su alegría por volver a pisar suelo dominicano en una ocasión tan importante como el 50 aniversario de Casa de Campo.

"En algún momento de mi carrera me gustaría volver a este escenario con un concierto en solitario. Gracias por haber venido", dijo antes de deleitar al público con "Sabe Bien", "La Fiesta" y "Calma".

La presencia latina continuó con la destacada actriz y presentadora de televisión Daisy Fuentes, quien subió al escenario para motivar la actuación de su esposo, el laureado Richard Marx.

En su breve intervención, saludó al público y elogió a Marx, quien cerró una noche que quedará grabada en la memoria de los presentes. Richard Marx, ganador de múltiples premios, incluidos Grammy, ofreció una mezcla de rock y baladas, interpretando temas como "Endless Summer Nights", "Don´t Mean Nothing", "Hold On to the Night" y "Right Here Waiting".

Marx agradeció la invitación y al público antes de dejar el escenario, recibiendo una ovación de un nutrido público que, aunque no llenó el aforo, disfrutó cada minuto de la entrega de los artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7817228_20170201181151.jpg Jon Secada, una de las estrellas de esta noche en Altos de Chavón. (EFE)

Última presentación

"Voces de Nuestra Generación" continúa esta noche en Altos de Chavón. La programación artística, pautada para las 8:30 p.m., culminará este sábado con las actuaciones del reconocido artista cubano-estadounidense Jon Secada, la icónica Taylor Dayne, el ganador del Grammy John Elefante y el colombiano Lane, del grupo Piso 21.