Cantautor dominicano León Yamil forma parte de la banda de Camilo

El joven artista dominicano León Yamil, reconocido por ser director y vocalista de la banda Be Crazy, es el guitarrista oficial de "Nuestro lugar feliz tour" del artista colombiano Camilo.

El también compositor, arreglista y productor de varios artistas, recibió la ovación del público en el Pabellón de Volleyball cuando Camilo lo presentó como "en el tres, la guitarra y múltiples cuerdas desde Santo Domingo, República Dominicana, León".

Desde hace cuatro años León reside en la ciudad de Miami, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar aún más su carrera como compositor y productor.

El artista suma créditos en el repertorio de artistas como Olga Tañón, Prince Royce, Omar K11, Lenny Tavares, Carmen de León, Feid, Beele, Jonathan Moly, Luis Enrique, entre otros.

Reconocimientos

Con múltiples nominaciones y galardones, León es reconocido por ser ganador de 2 Premios Emmy New York por la campaña "Dominicano Pa´ Siempre" de Telemundo 47, 4 nominaciones a los Latin Grammy por sus aportes en composición en los diversos álbumes y/o sencillos de Manny Cruz e Ilegales, así como dos nominaciones a Premios Soberano como Compositor y/o Autor de Letras y "Estoy Completo" de Manny Cruz como merengue del año, canción de su autoría que resultó ganadora.

Además, posee un Premio La Silla por su canción "Quien te entiende" como Soundtrack de la reconocida película dominicana "Quien Manda".

León cuenta con 15 años de trayectoria artística poniendo en evidencia sus talentos como músico, productor, arreglista, director e intérprete en diversos escenarios, una vez más pone la bandera dominicana en alto por todo el mundo dentro del "Nuestro Lugar Feliz Tour" de Camilo.

En una nota de prensa aclaró que "esto no da por terminado su proyecto con Be Crazy", es solo una pausa mientras cumple estos compromisos y recuerda que todas las canciones de Be Crazy siguen disponibles en todas las plataformas digitales.