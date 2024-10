Altos de Chavón acogió durante dos noches el concierto "Voces de Nuestra Generación" con el que Casa de Campo Resort & Villas celebró el 50 aniversario de su creación.

La fiesta arrancó el jueves con una serie de actividades en otros escenarios, pero el plato fuerte se desarrolló desde el viernes y hasta el sábado en el emblemático Anfiteatro de Altos de Chavón.

Cartelera de lujo

La primera entrega fue protagonizada por Robin Wilson, Robin Zander, Pedro Capó y Richard Marx, artistas de gran calidad que ofrecieron un concierto memorable.

Una cartelera de lujo que trajo al país a relevantes figuras del rock and roll y de la música latina fue aclamada por el público durante dos noches.

La celebración, que contó una baja asistencia, fue disfrutada tanto por dominicanos como extranjeros.

En la clausura, el sábado, subieron a escena la banda Crashers, que abrió viernes y sábado, y contó con las actuaciones de Jon Secada, Taylor Dayne, John Elefante y Llane, del grupo Piso 21.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/27/john-elefante2.jpg John Elefante en escena. (MAIROBI HERRERA)

El legendario John Elefante comenzó la noche con la interpretación de sus éxitos. "Point of no return", "Dust in the wind, "Fire/fire-game tonight" y "Carry on" fueron las canciones que compartió con la audiencia durante los 30 minutos asignados a cada artista por la producción.

El cantante y actor dominicano, Shalim Ortiz entró al escenario para anunciar la presencia del multipremiado Jon Secada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/27/jon-secada.jpg El multipremiado artista Jon Secada. (MAIROBI HERRERA)

Con un repertorio en español e inglés, el artista estableció el vínculo con el público. "Angel", "I'm free" y "Just another day" se llevaron los aplausos de un público que le reclamaba cantar otras canciones.

"Gracias, Casa de Campo, por estos 50 años, es un placer volver a este escenario y compartir con todos ustedes", dijo al saludar.

La destacada actuación de Secada le mereció el primer aplauso de pie y el reclamo del público para que continuase, pero no fue posible porque el escenario se alistaba para recibir a la gran artista Taylor Dayne.

Sin desmedro de las restantes estrellas de la cartelera del sábado en "Voces de Nuestra Generación", Jon Secada fue el más aclamado, seguido por la laureada artista norteamericana Taylor Dayne.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/27/taylor-dayne4.jpg Taylor Dayne conquistó al público que se dio cita en Chavón. (MAIROBI HERRERA)

Con "Every beat of my heart", "Love will lead you back" y la popular canción "Tell it to my heart", Dayne logró la complicidad del público.

Géneros diversos

La artista terminó su actuación dejando complacida a la multitud y dio paso al colombiano Llane, quien mezcló sus temas nuevos con los que había popularizado en la agrupación Piso 21.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/27/llane3.jpg El artista urbano Llane ofreció su repertorio de música urbana. (MAIROBI HERRERA)

Llane completó la noche con su repertorio de música urbana con el que atrajo la atención de jóvenes, adolescentes y adultos que allí se encontraban.

"Cuenta conmigo", "Puntos suspensivos" y "Como antes" le sirvieron para reafirmar que su carrera tiene mucho techo aún y le permitió tener un cierre digno en una noche marcada por el rock y otros géneros.

