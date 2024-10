Mattel relanza la muñeca Barbie navideña inspirada en Mariah Carey

Mattel anunció el relanzamiento de la Barbie navideña inspirada en Mariah Carey, un tributo a su famoso video de "All I Want for Christmas Is You". Esta muñeca, que fue lanzada originalmente en noviembre del año pasado, ha regresado para adornar las estanterías justo a tiempo para las festividades.

"¡La muñeca Barbie Mariah Carey más vendida está de regreso para las fiestas! Consigue la tuya ahora; nunca se sabe si volverá a tener la oportunidad...", comunicó Mattel, haciendo eco de la gran demanda que ha tenido este adorable producto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/28/mariah-carey-barbie.jpg

La Barbie de Mariah Carey no es solo una muñeca; es un símbolo de glamour navideño. Vestida con un espectacular outfit rojo cubierto de glitter y unos zapatos a juego, la muñeca también luce joyas plateadas y, por supuesto, un micrófono que la acompaña mientras interpreta el himno navideño.

En una entrevista con la revista People, Mariah Carey compartió su emoción por este honor. "Si pudiera volver atrás y decirle a mi pequeña que algún día tendría una Barbie a mi imagen, ¡me volvería loca!", confesó entre risas y alegría.

Su entusiasmo refleja la conexión que muchas personas tienen con la música de Carey, que ha marcado generaciones.

El impacto de la canción

"All I Want for Christmas Is You", lanzada en 1994, no es solo una canción; se ha convertido en un himno que resuena cada año durante la temporada navideña.

Su mensaje central destaca lo más importante de estas festividades: la unión familiar y el amor. Cada vez que suena, se generan recuerdos y emociones que hacen que la Navidad sea aún más especial.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta de disponibilidad de la Barbie Mariah Carey, pero los aficionados ya están en espera de su llegada. Esta muñeca no solo representa un producto, sino una pieza de nostalgia y alegría, perfecta para regalar o para coleccionar.