El cantante Shawn Mendes se sinceró por primera vez sobre su sexualidad

El cantante canadiense Shawn Mendes se sinceró por primera vez sobre su sexualidad durante un emotivo concierto de su gira "For Friends and Family" en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado. En este evento, además de estrenar su nueva canción "The Mountain", Mendes compartió reflexiones profundas sobre su identidad y las complejidades de la sexualidad.

"Empecé siendo muy joven, tenía 15 años. La verdad es que no tuve la oportunidad de vivir muchas cosas propias de esa edad y descubrir partes de mí mismo", reveló Mendes, quien ha enfrentado numerosas especulaciones sobre su orientación a lo largo de su carrera, a pesar de su relación pública con la cantante Camila Cabello.

El artista enfatizó que "la sexualidad es algo tan complejo y hermoso, es difícil ponerlo en una sola caja". Mendes expresó que siempre sintió que las preguntas sobre su sexualidad eran una invasión a su privacidad, y admitió que todavía está en un proceso de descubrimiento personal.

Más

La nueva canción "The Mountain" se convierte en un vehículo importante para que el cantante explore estos sentimientos, permitiéndole abordar el tema de una manera auténtica y significativa para él.

explore estos sentimientos, permitiéndole abordar el tema de una manera auténtica y significativa para él. Este momento de sinceridad ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes aprecian la valentía de Mendes al compartir su viaje personal.