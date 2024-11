Andrés Cepeda: "Cariñito es una canción que está vinculada a mí"

El galardonado cantautor colombiano Andrés Cepeda estrenó recientemente la canción "Cariñito", un tema en el que cuenta con la colaboración de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules. Se trata de una cumbia en la que mezcla con acierto los ritmos colombianos y mexicanos. La producción musical, a cargo del argentino Rodolfo Lugo, es una composición originaria de Perú que invita a la fiesta.

A propósito de su estreno y la agenda que desarrolla el destacado artista, ofreció una entrevista por teléfono a Diario Libre en la que compartió detalles de este nuevo lanzamiento, así como de los retos que enfrenta en la música.

"Esta nueva canción es parte de mi nuevo álbum en Bogotá y es un éxito tradicional de la cumbia. En esta ocasión, es una versión junto a unos reyes de la cumbia mexicana, que son Los Ángeles Azules. Es una composición peruana, cantada por un colombiano y orquestada y acompañada por Los Ángeles Azules, una banda mexicana de gran reputación. Ofrecemos al público un triángulo interesante que nos habla de cómo este ritmo es transversal en Latinoamérica, porque hay cumbia desde México hasta Argentina. Nos encontramos con un clásico de este género, que es ´Cariñito´, y que además cae muy bien ahora en nuestro país; en muchos países, es una canción tradicional de las festividades de final de año".

—¿Cuál fue la motivación principal para abordar esta temática?

Bueno, el álbum en general le hace un homenaje a mi ciudad natal, por supuesto, mediante la recolección de historias personales que están atadas a mi vivencia en ella. Entonces recordé lugares en donde me enamoré, donde canté, donde trabajé, viví historias de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, de mi más reciente madurez. Todas esas vivencias tienen que ver con mi Bogotá. Una de esas historias y recuerdos está relacionada con un lugar icónico de la ciudad, que es el salón rojo del hotel Texas Kendama, donde se celebran muchísimos eventos, graduaciones y actos de colegios. Cuando yo estaba saliendo del colegio, mi promoción fue allá en el salón rojo del hotel Kendama y la canción de mi promoción fue ´Cariñito´. Con ese recuerdo en mente, quise retomar este tema, invitar a Los Ángeles Azules y hacerle una nueva versión a este clásico de la cumbia. ´Cariñito" es una composición que hace referencia a la historia que tiene conmigo en este momento de mi vida, está vinculada a mí.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/andres-cepeda-feliz-a-los-50-anos-con-gira-por-ee.uu.-y-nuevo-album.jpg Andrés Cepeda siempre tiene en su agenda a la República Dominicana.

—¿Nos puede comentar de la experiencia que ha tenido con su nueva gira?

Estoy terminando una gira que me está llevando a recorrer todo mi país, que termina el 13 de diciembre en el estadio El Campín en Bogotá. Es una gira de estadios de gran formato. Después de eso, seguiré dedicándome a promover lo que queda del álbum, todo lo que es el primer semestre del año que viene, presentando nuevos sencillos y posteriormente regresando a los estudios para hacer música nueva. Este álbum ('Bogotá) presentó su primer sencillo hace tres meses, y este es el tercero que lanzo. Tengo que lanzar unos cuantos más, algunos de ellos en colaboración con artistas como Luis Fonsi, los amigos de Morat y las chicas mexicanas de Ha-Ash, entre otros. Terminaré de presentar este álbum y luego regresaré a los estudios de grabación".

—¿Cómo analizas tu trayectoria al mirar cinco años atrás?

Ha sido algo muy gratificante. En esos últimos cinco años he recibido dos premios Grammy, muchas nominaciones, he publicado dos álbumes completos, he estado de gira en Europa, en EE.UU., en Sudamérica y ahora en mi país. He tenido también la oportunidad de participar en cinco ediciones de ´La Voz´ y ´La Voz Kids´, ganando en tres de esas ocasiones. Entonces, estos últimos cinco años han sido muy interesantes, productivos e inspiradores, y me tienen pensando en proyectos que deseo presentar en los años venideros.

—¿Cómo te sientes al descubrir nuevos talentos en programas de apoyo a la música?

Es emocionante ver cómo van surgiendo talentos nuevos. Es muy bonito ser parte de este momento en el inicio de la carrera de los más jóvenes, tratar de darles buenos consejos, un buen ejemplo y revivir esa emoción de iniciar en el sueño de la música. A mí me reconecta con el pulso inicial que me llevó a hacer lo que hago hoy; me recuerda porqué hago lo que hago y porqué me gusta tanto. Así como esos chiquitines que llegan con la ilusión de cantar, así estuve yo alguna vez. Verlos en primera fila y ser parte de su proceso es muy gratificante.

—¿Y cómo te sientes con la acogida que has tenido más allá de Colombia?

Me he sentido muy agradecido de poder llevar mi música a otros países y de recibir el cariño de otras culturas. Aunque somos cercanos, también estamos un poco distantes, y poder cruzar esas fronteras y llegar con música que toque los corazones de la audiencia es para mí el gran logro. Eso me hace muy feliz. Cada vez que tengo la oportunidad de visitar países como el tuyo y sentirme bien recibido, es como una gran gratificación, un premio por el trabajo que he desarrollado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/andres-cepeda-denuncia-empleados-de-aerolinea-destruyeron-sus-guitarra.jpg Andrés Cepeda

"´Cariñito' es una composición que hace referencia a la historia que tiene conmigo en este momento de mi vida, está vinculada a mí" Andrés Cepeda Cantautor “

—¿Qué mercados te gustaría explorar más?

Sí, claro, me gustaría poder llegar con mucha más fuerza a mercados del sur del continente, a Chile y Argentina, por ejemplo. En eso estamos trabajando este año y el que viene, porque nos interesa sentir lo que ya que hemos sentido en otros países, como el tuyo, en los países del cono sur, donde también quisiéramos llegar.

—Hoy en día los artistas se gestionan más fácil, pero también es un arma de doble filo, ¿no?

Depende de muchos factores. Las casas discográficas ya no cumplen con todas las funciones que hacían antes, como tú bien dices. Entonces uno también tiene que tener su propio equipo, que se ocupe de una serie de asuntos relacionados con el marketing y la promoción, apoyándose en la casa discográfica. Pero también hemos aprendido que es importante el trabajo que uno mismo y su equipo hagan.

He tenido que conformar un equipo donde hay promotores, publicistas y un equipo de marketing, además del logístico de producción de shows y álbumes, para que de la mano de la disquera logremos hacer el trabajo. Pero claro, eso ha cambiado, al igual que la manera en que difundimos y promovemos nuestra música y cómo la gente la consume. Hay que estar constantemente adaptándose a los cambios de la industria musical, que en los últimos 20 o 25 años han sido veloces.

—¿Cómo es el proceso de hacer un álbum?

Normalmente concibo un concepto. En este caso, quise hacer un álbum que le cantara a mi ciudad, a Bogotá, y a todas mis vivencias relacionadas con este lugar. Con eso en mente, empiezo a escribir las canciones. Cuando tengo un número interesante de temas, estudio cuáles son los mejores, los que mejor suenan y los que se dejan arreglar. Una vez tomada la decisión, en el estudio me gusta trabajar con los músicos, que todos toquen juntos, que se sienta la colaboración. Luego entra un proceso de grabación y, finalmente, de mezcla, del cual también quiero ser parte. Después comenzamos el proceso de discusión y entrega del material.

—¿Qué hace Andrés Cepeda en su tiempo libre?

A mí me gusta mucho la naturaleza, así que me escapo de la ciudad. Tengo una casita de campo que disfruto mucho visitar, donde encuentro inspiración. Me gusta la navegación a vela; cada vez que puedo, busco el agua y el mar. También disfruto de la lectura, de estar en familia y de hacer asados con mis amigos. Un poco de bohemia, de todo un poco.

Andrés, hoy el mundo tiene muchos retos, pero la juventud también enfrenta desafíos. ¿Qué consejo darías a quienes, como tú, apuestan a la música y quieren seguir tus pasos?

Un buen consejo es que nos tomemos muy en serio la profesión. Es muy importante prepararse, estudiar y hacer de esto algo profesional. Asistir a conservatorios y prepararse como músicos es fundamental para poder sostener a largo plazo una carrera. Hay que entender que este es un camino de esfuerzo, paciencia y disciplina. Ese artista que vemos triunfando, que aparece en la radio o en redes sociales, detrás tiene años de trabajo y preparación, idealmente también mucho estudio y un equipo que lo apoya. Es un trabajo muy grande. Esas cosas no pasan de la noche a la mañana, y hay que concebir esta carrera como una dedicación constante".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/03/andres-cepeda3.jpg El grupo Los Ángeles Azules con Andrés Cepeda. ()

Su visión sobre la inteligencia artificial y los desafíos

"A mí me parece que es una herramienta muy interesante, pero también es un arma de doble filo. Si bien es sumamente útil, los seres humanos tenemos que aprender a usarla con inteligencia, algo que no hemos logrado con otras herramientas a lo largo de la historia. Pienso que presenta desafíos, pero principalmente puede ser una herramienta para quienes no están tan comprometidos con el oficio. Este es un trabajo artesanal, meticuloso, lleno de amor y pasión. Difícilmente la inteligencia artificial puede reemplazar la creatividad humana. Puede acercarse y emularla, pero cuando un artista es real se conecta con sus emociones", comentó Cepeda.