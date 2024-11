Camilo: "Mi primer héroe de la canción es José Alfredo Jiménez"

El cantante colombiano Camilo presentó este lunes en México su nueva gira por el país en un encuentro con periodistas en el que se rindió ante la influencia de la música mexicana en Colombia y confesó que su primer "héroe de la canción" fue el cantautor de rancheras José Alfredo Jiménez (1926-1973).

El artista vuelve a México donde este miércoles ofrecerá el primero de tres conciertos en el Auditorio Nacional de la capital, tras lo que se desplazará a Monterrey el viernes y finalizará en Guadalajara este domingo.

"Mi primer héroe de la canción cuando era muy chiquito y todavía lo sigue siendo es José Alfredo Jiménez o sea, para mí fue como siempre sentir que mis canciones eran muy flojas, porque al lado de una de José Alfredo era como (preguntarse) ¿Por qué no puedo escribir así?", reconocía el colombiano sobre sus referentes mexicanos.

Influencia de México

A Camilo, la explosión actual de la música mexicana con artistas de la talla de Peso Pluma o Fuerza Régida ganando peso internacional, le fascina: "Me encanta todo lo que está pasando con todos los las aristas del sonido de México".

"México ha sido parte de mi música todo el tiempo en lo que respecta a la creatividad y a mi obra, pero aparte de eso cuando mi música fue recibida por México, el momento en que mi primer álbum de repente me di cuenta que estaba conectando con México a mí, la vida me cambió en todos los aspectos", reflexiona el artista sobre el impacto que ha tenido el país en su carrera.

Ahora el colombiano emprende una gira por México tras haber realizado lo propio en los escenarios de Europa, algo que tras su reciente paternidad, su hijo Amaranto nació hace escasos meses, podría haber sido complicado si no lo hubiese logrado gestionar como ha hecho.

"Me estoy haciendo a mano un mundo que se parezca a lo que yo me sueño, que es un mundo en el que yo no me voy de mi casa y digo: 'bueno, chicas, las amo nos vemos en seis semanas que se acabe el tour por Europa'. No, yo no sería capaz de hacer eso al menos en este momento esta persona que soy hoy no sería capaz", explica el colombiano.

Para el artista "es más fácil lograr el éxito que lograr la felicidad mientras eres exitoso", y es por eso que no consiente separarse de su familia durante sus giras y lleva consigo a su mujer e hijas.

En su nuevo álbum, Camilo experimenta con sonidos diferentes a su estilo urbano romántico habitual y prueba con la salsa y otros ritmos que se salen un poco de su zona de confort.

"Ninguno de estos sonidos que yo hice en este álbum son sonidos que yo domino, o sea, yo no soy nativo salsero. Siempre he escuchado salsa y la amo y la conozco y la disfruto, pero no me dedicaba a la salsa (...) Yo soy un turista, un turista fascinado", resume el artista sobre un disco que le ha valido tres nominaciones para los próximos Grammy Latino.