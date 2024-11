Lee Burgos realizará concierto en Casa de Teatro

La versátil cantautora dominicana, Lee Burgos, quien recientemente brilló en el musical "I Like it Like That" bajo la dirección de Waddys Jáquez, llegará a República Dominicana en el mes de diciembre para llevar a cabo un concierto muy especial en Casa de Teatro.

Para este show, Lee se presentará con banda completa y con su propio repertorio, en la que es considerada la casa de los artistas por excelencia, y que ha visto nacer a las más importantes estrellas de nuestro país.

"Escogí a Casa de Teatro como punto de partida en mi tierra, para realizar este concierto en solitario, desde mi origen, como una forma de andar descalza en este suelo, tocando su belleza y entregando lo que tengo, que son mis canciones", dijo la artista.

Importantes músicos le acompañarán en escena, ellos son: Henry Burgos, Director Musical de la banda y pianista, Leroy "Lefty" Thompson en batería y Ernesto "Netico" Núñez en el bajo. Algunos radicados en la ciudad de Nueva York.

Esta producción se anuncia para el jueves 19 de diciembre a las 8:00 de la noche, siendo la primera vez en Casa de Teatro, de la mano de importantes colaboradores como son Pink Clouds y Mecha Radio, con la conducción de Oliver Santos.

Tras el concierto, Lee estará estrenando en todas las plataformas digitales su nuevo disco, trayéndolo de primera mano a RD.

Sobre Lee Burgos

Lee fue parte del elenco de "I Like It Like That" Musical Concert en Nueva York donde interpretó el papel de Paula, con ovaciones de pie a casa llena.

Es una de las artistas invitadas para el próximo concierto "La Gran Gala" junto a Pavel Núñez, Milly Quezada, Maridalia Hernández, Obrien Luna, y Mari Solís.

Lee participó junto a Zeo Muñoz y Cristian Alexis, en el homenaje a Camboy Estévez en los Premios Dominicanismo, donde personalmente Estévez expresó públicamente sus felicitaciones para la artista.

Asimismo, agota una gira de conciertos en New York que no ha cesado durante todo el 2024.