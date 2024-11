En los últimos años, el merengue típico ha experimentado un gran auge a nivel nacional, y uno de los principales responsables de este renacer es El Blachy, quien ha logrado inyectarle una frescura y un estilo único al género.

Nacido en Santo Domingo, pero adoptado por Santiago de los Caballeros, la cuna de la música típica, Blas Darío Fragoso, nombre real del artista, llegó para quedarse. Y no es casualidad.

Su éxito es fruto de años de experiencia en destacadas agrupaciones, tanto típicas como tradicionales, entre las que sobresalen Wilfrido Vargas y Yovanny Polanco.

Hoy en día, El Blachy se encuentra en su mejor momento. Ganador del Premio Soberano en la categoría de Orquesta Típica, lidera las principales listas de popularidad y es uno de los artistas más escuchados en el género típico.

Con humildad y alegría, el exponente recibe con gratitud las bendiciones que han llegado a su carrera. "Agradecido de Dios en primer lugar y estamos trabajando para seguir llegando donde hay que llegar", expresa.

¿Se esperaba esta aceptación?, le preguntamos. Y su respuesta es sincera: "Uno siempre espera algo, pero no tanto. Yo creo que Dios me ha dado de más con esta pegada", afirma con una sonrisa que refleja su humildad.

"Yo no me inclino por ese lado [el de las letras explícitas]. A mí me gusta mantener mi música limpia porque es la que consumen adultos, jóvenes y niños" El Blachy Cantante de merengue típico “

El salto a la música típica: un desafío personal

Aunque Blachy confiesa que, en un principio, dudó al emprender su camino en la música típica, ya que su desarrollo artístico comenzó en otros géneros, su decisión de dedicarse al merengue típico fue, sin duda, la mejor que pudo tomar.

Su enfoque en la música típica moderna y su habilidad para conectar con el público de manera innovadora han sido claves en su éxito.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/el-blachy-4.jpg El Blachy durante su conversación con periodistas de Diario Libre. (MATÍAS BONCOSKY)

"La música típica está en un buen momento. Incluso ha logrado posicionarse por encima de géneros como el urbano y la bachata", explica El Blachy con orgullo.

El artista destaca que este resurgir del género se debe al trabajo constante de los exponentes actuales, quienes han logrado expandir las fronteras del merengue típico y llegar a nuevas audiencias.

Además, la mezcla con géneros urbanos, por ejemplo, ha permitido una mayor aceptación entre los jóvenes, aunque el intérprete sigue fiel a su estilo.

"Yo no me inclino por ese lado [el de las letras explícitas]. A mí me gusta mantener mi música limpia porque es la que consumen adultos, jóvenes y niños. Para mí es importante que mis letras sean adecuadas para todos", asegura El Blachy, quien se mantiene firme en su compromiso de ofrecer un contenido que respete los valores familiares.

De la Banda Real a la independencia: un camino de crecimiento

A lo largo de su carrera, El Blachy formó parte de algunas de las agrupaciones más importantes de la música típica, como la Banda Real y la orquesta del maestro Yovanny Polanco, dos de los pilares fundamentales en su formación musical.

Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrentó fue dar el salto a la carrera como solista. "Duré mucho tiempo en grupos grandes, y en cierto momento me di cuenta de que tenía que arriesgarme a ser solista", dice El Blachy, reflexionando sobre sus años de formación.

No solo fue cantante, sino también compositor, lo que le permitió crear temas de gran impacto. Uno de esos temas, "Perdido sin ti", grabado con la Banda Real, marcó un hito en su carrera y demostró su talento como autor e intérprete.

Sin embargo, fue después de su salida de la agrupación cuando comenzó a consolidar su identidad como artista independiente.

La familia y la fe: las fuerzas que lo impulsan

El Blachy es un hombre profundamente religioso. Su fe tiene un lugar preeminente en su vida y en su carrera.

"Dios tiene un lugar muy importante en mi vida. Quisiera, si él lo permite, cantar música cristiana en el futuro", dice con una sonrisa que denota su esperanza y gratitud.

La fe no solo guía su vida personal, sino también su camino artístico. "Yo siempre le doy las gracias a Dios por lo que me ha dado. El éxito que tengo no es solo mío, es de él", afirma.

La familia es otro pilar fundamental en su vida. Es padre de varios hijos, quienes no solo son su mayor motivación, sino también sus principales colaboradores.

"Mis hijos son mi motor, lo que me impulsa todos los días. Todo lo que hago es por ellos", comparte el artista con una mirada llena de amor y compromiso.

A pesar de su apretada agenda, El Blachy siempre intenta dedicarles tiempo al final de un día de trabajo. "Cuando llego a casa, trato de estar con ellos, aunque sea por unos minutos al día", confiesa.

Sacrificios y retos: la soledad del artista

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/el-blachy-3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/el-blachy-3.jpg El Blachy se confiesa un hombre de fe y aspira en un futuro a cantar música cristiana. (MATÍAS BONCOSKY)

La vida de un artista está llena de sacrificios y El Blachy no es la excepción. El ritmo frenético de las giras y conciertos significa que, muchas veces, se encuentra lejos de su familia.

"Es difícil, especialmente cuando estás fuera de casa y no puedes estar con tus hijos o tu esposa. Pero cuando subo a la tarima, trato de dejar todo eso atrás y entregar lo mejor para el público", afirma con determinación.

Para él, la música es más que una profesión, es una pasión que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando los sacrificios son grandes.

"Mis hijos son mi motor, lo que me impulsa todos los días. Todo lo que hago es por ellos", comparte el artista con una mirada llena de amor y compromiso" El Blachy Cantante “

El cantante también reconoce los desafíos emocionales que enfrenta al estar lejos de su familia. "Cuando termino un show y apagan las luces, a veces siento una melancolía momentánea, especialmente cuando estoy fuera de mi ciudad. Pero eso es parte de ser artista. Uno tiene que aprender a manejar esos sentimientos", comparte con sinceridad.

Premios, reconocimientos y proyectos internacionales

El Blachy ha sido reconocido con importantes premios, como el Soberano, uno de los galardones más prestigiosos de la música dominicana.

"Cuando subí a recibir ese Soberano, fue un momento muy emotivo. Es un orgullo que llegue tan rápido, especialmente porque hay artistas con más de diez años de carrera que aún no lo han recibido", expresa El Blachy con humildad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/el-blachy-1.jpg El Blachy conversa con Diario Libre. (MATÍAS BONCOSKY)

El reconocimiento no solo se limita a los premios, sino también al apoyo constante del público. Con éxitos como "Hola perdida", que ha acumulado millones de vistas en plataformas digitales como YouTube, El Blachy demuestra que la música típica tiene un espacio destacado en la era digital.

"El apoyo de la gente ha sido increíble. Sin las plataformas digitales, todo esto no sería posible. Las redes sociales han ayudado mucho a impulsar la música típica", afirma.

El artista también tiene proyectos internacionales en mente.

"Estamos trabajando para llevar la música típica a países como Colombia, Venezuela y otras naciones centroamericanas. Queremos que el género se conozca más allá de la República Dominicana", revela el artista, quien tiene la firme convicción de que la música típica tiene un futuro brillante y un espacio en mercados internacionales.

Influencia de los grandes: Fefita, Wilfrido Vargas y Yovanny Polanco

A lo largo de su carrera, El Blachy ha tenido grandes referentes dentro de la música dominicana. Entre ellos destacan Fefita La Grande, una leyenda viviente de la música típica, y Yovanny Polanco, quien fue su mentor durante varios años.

"Fefita es la mamá de todos nosotros. Es un amor, y me encantaría hacer una colaboración con ella algún día", dice sobre la conocida "Vieja Fefa".

Asimismo, el respeto hacia Yovanny Polanco es inmenso. "Yovanny fue como un padre para mí. Me dio la oportunidad de crecer, aprender y hacer música de calidad. Siempre le estaré agradecido", expresa El Blachy con gratitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/el-blachy-5.jpg El Blachy habló sobre sus nuevos proyectos para Diario Libre. (MATÍAS BONCOSKY)

El futuro de la música típica

El Blachy está convencido de que la música típica tiene un futuro prometedor.

"Yo duré años con Wilfrido Vargas y cuando me hablaron de música típica no entendía mucho porque estaba más familiarizado con el merengue y el vallenato. Pero una vez conocí el género, me enamoré y supe que este era mi camino", afirma con convicción.

Para él, el merengue típico no solo es un género musical, sino también una forma de representar la identidad dominicana. Está comprometido con llevar este género a nuevas alturas, siempre respetando sus raíces y manteniendo su esencia.

El Blachy es la prueba viviente de que la música puede transformar vidas. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual, como uno de los artistas más reconocidos de la música típica, su historia es un testimonio de pasión, esfuerzo y fe.

Con su familia como principal motor y la música como su vida, El Blachy sigue trabajando para llevar la música típica a otras fronteras.