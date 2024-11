Disco en honor a Celia Cruz se alza con un Latin Grammy

El disco en honor a Celia Cruz ganador del Latin Grammy fue producido por Loud And Live Studios. ( FUENTE EXTERNA )

El álbum conmemorativo 'Celia Cruz en vivo- 100 años de azúcar', que celebra la vida y el legado musical de Celia Cruz, se llevó este jueves el Latin Grammy al Mejor Diseño de Empaque durante la entrega anual de los premios que se llevó a cabo en Miami.

La producción fue galardonada por la edición limitada Deluxe Collector's Box Set, una pieza artística para coleccionistas y amantes de la música de la Reina de la Salsa (1925-2003) , que en vida se hizo con cuatro gramófonos dorados.

Al celebrar la victoria, sus productores señalaron que la portada tiene un valor sentimental e histórico ya que contiene la tela auténtica bordada en lentejuelas de uno de los textiles que usó Celia Cruz en sus afamados vestuarios.

También incluye un libro con cien fotografías que festejan cada año vivido por la legendaria artista y una serie de láminas impresas.

Estuvieron a cargo de la producción y dirección de arte del diseño de empaque Nelson Albareda y Omer Pardillo-Cid -ganadores de múltiples premios Grammy y Latin Grammy- Kemelly Figueroa-Mouriz, Sebastián Aristizábal y Albertico Rodríguez.

"Uno de los grandes tesoros de mi vida fue acompañar a Celia durante tantos años", comentó Pardillo-Cid, último representante de Celia Cruz y albacea universal de su legado.

"A su fallecer, me tracé la misión de ensalzar la obra que ella nos dejó para que no se olvidara con el tiempo. Este proyecto es un ejemplo más de que Celia es inmortal. Ahora es ella quien me acompaña a mí y lo hará por la eternidad", agregó.

El disco, lanzado en junio, fue producido por Loud And Live Studios y distribuido por InnerCat, y marca el inicio de la conmemoración por los 100 años del natalicio de Celia Cruz, a celebrarse en 2025.

"Este álbum tiene un valor incalculable para mí por muchas razones. Primero, porque celebra a Celia Cruz, la artista más emblemática de Cuba y una de las primeras con las que tuve el honor de trabajar", dijo Nelson Albareda, el productor ejecutivo del álbum.

Además, contiene grabaciones de conciertos en vivo de la Reina de la Salsa en Miami, una ciudad que llevó en el corazón, contó el también director ejecutivo de Loud And Live.

"Este álbum es único, reflejando a la perfección el estilo vibrante de Celia", agregó.

"Celia fue una artista irrepetible que nace cada cien años, y eso es precisamente lo que celebramos", subrayó.

La producción contiene grabaciones inéditas de la cantante en un concierto en Miami a mediados de los años ochenta y fue lanzado digitalmente y en vinilo con un empaque especial.

En agosto pasado, Cruz fue escogida y honrada como una de las cinco mujeres sobresalientes que son celebradas dentro de la serie American Women Quarters Program de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, celebrando los logros y contribuciones positivas de la mujer en esta nación.

La llamada Reina de la Salsa aparece en relieve en una moneda de 25 centavos de dólar, ataviada en un vestuario cubano junto a su lema ¡Azúcar!.