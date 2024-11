El intérprete y compositor urbano Vakeró, conocido como "El cantante de los raperos", lanza su nuevo sencillo "Y qué fue que te pasó", un merengue lleno de frescura, energía y una melodía tan contagiosa que promete convertirse en un verdadero himno bailable.

Lo que distingue a Vakeró en la música urbana es su capacidad para romper moldes, y esta vez no es la excepción. Con este nuevo tema, el artista se reinventa nuevamente, incorporando el merengue de manera moderna, pero sin perder su esencia única.

Es el mismo Vakeró que nos ha sorprendido en cada ritmo que ha tocado: rap, reguetón, bachata, y ahora merengue. Siempre atrevido, siempre auténtico y, lo mejor de todo, ¡siempre acertando!

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado a Diario Libre por la oficina del artista, la canción llega con un sonido fresco que hace que el merengue vuelva a resonar en los corazones del público joven y adulto, con un toque moderno que lo convierte en un tema perfecto para las fiestas.

"No es solo una canción bailable, es una canción que quiero que la gente sienta. Mi propósito con este merengue es darles algo nuevo, algo que los mueva, algo que los atrape no solo con la letra, sino también con el ritmo. El merengue tiene que volver a las masas, pero con un giro distinto. Eso es lo que traigo con este tema", afirma Vakeró.

Este sencillo, que se distingue por su pegajosa base rítmica, mantiene la esencia del merengue tradicional, pero con un aire renovado, fresco y joven. Como siempre, Vakeró no teme explorar nuevos territorios y desafiar lo convencional.

Este tema no solo refleja su evolución musical, sino que también reafirma su lugar como un artista con la capacidad de adaptarse a distintos géneros sin perder su autenticidad.

"A veces es necesario salir de la zona de confort"

Las letras tienen ese sello característico de Vakeró: sincera, directa y cargada de la chispa única que lo hace destacar. En este caso, el artista aborda de manera fresca las complejidades de las relaciones y los cambios inesperados, con un estilo relajado pero profundo.

Como siempre, es una invitación a reflexionar sin perder el toque divertido y bailable que tanto lo caracteriza.

"Siempre me ha gustado sorprender a mis seguidores con lo que no esperan. A veces es necesario salir de la zona de confort, arriesgarse a lo nuevo, y eso es lo que he hecho con ´Y qué fue que te pasó´. Es un merengue, pero con una vibra única, algo que estoy seguro va a resonar en el corazón de la gente", comenta el artista.

Este lanzamiento no solo marca un nuevo capítulo en la carrera de Vakeró, sino que también refleja su crecimiento artístico y su capacidad para conectar con públicos diversos, sin perder su esencia.

Con su estilo único y su constante reinvención, Vakeró demuestra una vez más por qué es uno de los artistas más importantes y respetados de la música urbana y tropical en la República Dominicana.

El sencillo está siendo trabajado en colaboración con la compañía Ethos Entertainment LLC, junto a su representante y esposa, Yannely Medina, quienes siguen apostando por su talento y su capacidad de sorprender siempre con algo diferente.

"Y qué fue que te pasó" tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo, un tema que hará bailar a todos y se coreará en cada rincón del país. Con su característico estilo de mezclar lo tradicional con lo contemporáneo, Vakeró sigue demostrando que no hay límites para su creatividad.

Y, como siempre, al ser el primero en arriesgarse, se convierte en el referente de lo que está por venir.

Acerca de Vakeró

Con más de una década de trayectoria, Vakeró se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del género urbano y tropical en la República Dominicana. Reconocido por su capacidad para fusionar géneros, sus letras directas y su valentía para abordar temas sociales y personales, ha ganado el respeto de su público y de la industria musical. Cada nuevo proyecto de Vakeró es una demostración de su talento y su incansable deseo de innovar, lo que le ha valido el título de "El Cantante de los Raperos".