Gilberto Santa Rosa: "Yo creo que hay mucho compromiso y mucha autenticidad"

El galardonado artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa estrenará mañana 22 de noviembre su disco "Debut y segunda tanda", una nueva producción discográfica con la que continúa innovando y renovando su exitoso repertorio como intérprete.

Santa Rosa, quien tiene previsto actuar en República Dominicana el 7 de diciembre como parte de su exitosa gira "Auténtico Tour" en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico a las 8:30 p.m., concedió una entrevista a Diario Libre.

Durante la conversación, el intérprete compartió detalles de su álbum, su concierto y los logros que ha alcanzado en su carrera este año.

—¿Qué novedades trae este trabajo discográfico?

Es un disco compuesto de canciones nuevas, que son las que debutan, y algunos covers, algunas versiones que forman parte de la segunda tanda. Tengo temas de Juan Fernández, Larry Mosquera, David Torrent y Rubén Blades. Estoy muy contento con este proyecto; tengo mucha fe en este disco. Llega al final del año, pero el próximo estaré completamente dedicado a su promoción.

—¿Incluirá algunas de estas canciones en sus conciertos?

Ya hay algunos temas disponibles en plataformas digitales, pero el lanzamiento oficial es el día 22, con la canción "Ahora o nunca", la primera del álbum.

—¿Cómo describe la experiencia de llevar su gira por Europa y el impacto que tuvo en su carrera?

Bueno, te voy a decir que después de tantos años dándole a la carretera, para mí representa una oportunidad increíble de tener carreras y poder ampliar esos horizontes donde yo me presento. Sin duda alguna, es un compromiso muy grande con lo que viene, porque, teniendo tú esa oportunidad de poder llegar a toda la gente y que la gente te respalde, imagínate cómo me puedo sentir: agradecido, raro y comprometido con lo que viene. Ya sabes, estamos preparando un nuevo proyecto, nuevas rutas y todo eso pasa cuando haces una vida como esta.

—¿Cuál es la clave para mantenerse relevante y conquistar a las nuevas generaciones?

Bueno, yo creo que hay mucho compromiso y mucha autenticidad en la propuesta, porque hay que ser honestos con lo que se propone, ¿verdad?, musicalmente hablando. A veces los artistas nos dejamos llevar un poco por la tentación de las tendencias y se nos hace difícil aferrarnos a nuestras propuestas originales porque entendemos que pueden pasar de moda o no es lo que la gente quiere escuchar.

Cuando se tiene una propuesta original y sólida, pues continúa, y los frutos son esos: que la gente a la que le puede tocar el corazón no necesariamente tiene que pertenecer a una edad establecida o una generación, sino que tú le tocas la fibra de los sentimientos por lo que haces, y creo que la gente agradece esa autenticidad, la agradece con su aplauso, se agradece de esa manera.

— ¿La honestidad ha tenido que ver mucho con eso?

Tengo la certeza de que hay honestidad en lo que yo hago y me da la satisfacción de tener público de diferentes edades. La gente joven me acepta, la gente de la juventud es un poquito fuerte también, eso es bonito. ¿Tú sabes? Es bonito y sabes que hay un denominador común en la música para toda Latinoamérica, y eso me dio lo nuevo.

—En 2013 usted recibió la nacionalidad dominicana. ¿Cómo la describiría su relación con República Dominicana?

Cierro este año en República Dominicana, con la última etapa de mi gira, antes de tomar un descanso hasta febrero. Este país siempre ha sido especial para mí. He adaptado mi repertorio exclusivamente para el público dominicano. Hay una energía única en los escenarios de esta tierra

—¿Qué puede esperar el público de esta puesta en escena en República Dominicana luego de tantos éxitos por Europa, América Latina y Estados Unidos?

Toda la República Dominicana tiene, como aprendí a decir allí, su comida aparte. Y es que yo he dominicanizado el repertorio, porque hay canciones que yo canto solamente en la República Dominicana. Entonces, hay una energía bonita en el escenario que van a disfrutar, y nosotros también.

—Sobre su inolvidable concierto en Carnegie Hall (1995). Ese fue un momento estelar para su carrera. ¿Qué recuerda?

Ese concierto marcó mi carrera. Fue un gran reto, pero resultó en uno de los discos más importantes de mi trayectoria. Además, abrió puertas a otras salas icónicas en Estados Unidos y Europa

—Algún mensaje para cerrar el año

El mensaje es de positividad y paz. Estamos viviendo tiempos difíciles y violentos, pero necesitamos enfocarnos en vivir una vida bonita, llena de prosperidad. Lo merecemos como seres humanos. Mi deseo para todos es paz y un futuro brillante.