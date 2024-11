Zacarías Ferreira es enviado a juicio por supuesto plagio de la canción "Tú no correspondes"

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó hoy un auto de apertura a juicio en contra de Zacarías Ferreira de la Cruz, acusado de violar la Ley de Derecho de Autor en perjuicio de Danny Daniel, por la canción "Tú no correspondes" e impuso medida de coerción contra el bachatero consistente en presentación periódica.

Danny Daniel acusa a Zacarías de haber plagiado su canción, de mutilarla, reproducirla y registrarla a su nombre sin su consentimiento.

"El juicio de fondo debería celebrarse entre los meses de diciembre y enero; sin embargo, debemos esperar hasta que la sentencia sea leída el próximo 12 de diciembre. A Zacarías Ferreira se le impuso una medida de coerción, por lo que desde ahora deberá presentarse periódicamente ante la Justicia", sostuvo.

El artista español estuvo asistido por sus abogados Manuel Mateo Calderón y Joselito Bautista Encarnación.

Rechazan querella contra Danny Daniel

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia desestimó un recurso de casación que interpuso el bachatero Zacarías Ferreira contra el cantautor español Danny Daniel, a quien acusó de difamarlo.

El abogado y experto en derecho de autor, Joselito Bautista, reveló a Diario Libre que, en este proceso, el artista también perdió la batalla contra su cliente.

"Ya la Suprema Corte se pronunció y le dio ganancia de causa a Danny Daniel. Hoy, además, ha enviado a juicio de fondo a Zacarías Ferreira por violar los derechos de autor de la canción ´Tú no correspondes´, una obra de su representado que popularizó hace más de 20 años", expresó.

La batalla legal entre Zacarías Ferreira y Danny Daniel comenzó en 2021, cuando el artista español presentó una querella contra el dominicano por violación de derechos de autor al modificar el título de la canción, renombrándola como "Te quiero a ti", y al registrar su obra como propia.

Además de Zacarías Ferreira, "Tú no correspondes" ha sido grabada por otros artistas dominicanos, entre ellos Carlos Manuel El Zafiro, Asdrúbal y Yóskar Sarante.

En 2020, Danny Daniel comentó sobre el conflicto:

"A mí lo que de verdad me gusta es salir al escenario y poder ofrecer a mi público algunas de las canciones más exitosas de mi carrera. Lo que no me gusta para nada es tener que decirle a mi gente en República Dominicana que, por pura casualidad, descubrí que aquel muchacho joven que conocí en una entrevista de radio allá por 2011, y que me enseñaba muy emocionado su último trabajo, incluía una canción mía que se llama ´Tú no correspondes´, iba a ser capaz de hacer lo que hizo", expresó el artista.

Y continuó: "Este joven artista, Zacarías Ferreira, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama ´Tú no correspondes´, ahora se llama ´Te quiero a ti´. Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo: ASCAP en EEUU y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? ¿Cómo es posible que un joven al inicio de su carrera pueda ensuciarse las manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece? ¿Seguro que pensaba que nadie lo descubriría? Pues se equivocó".

Y reiteró: "La mentira le duró casi diez años. Menos mal que siempre se coge primero a un mentiroso que a un cojo. Me da mucha pena y mucho dolor pensar que tenemos que estar siempre al acecho, porque el mundo está lleno de artistas sin escrúpulos como este".