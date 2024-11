Juan Luis Guerra aclara polémica de tenis Bachata Rosa obsequiados a Yailin

El artista dominicano Juan Luis Guerra se refirió este jueves a la polémica que suscitó que los tenis inspirados en su álbum Bachata Rosa fueran enviados a la exponente urbana Yailin la más viral.

El multipremiado cantautor dijo que no estaba informado de que la compañía Ewing Athletics, la que hizo los tenis, enviaría los modelos a artistas e influencers dominicanos, no obstante, celebró el gesto. "Me llena de alegría saber que los han recibido y disfrutado", escribió en su Instagram storie.

"Aprovecho este medio para aclarar cualquier malentendido que esto haya podido causar. Reciban todos un fuerte abrazo y que el Señor Jesús los colme de favor y gracia! Bendiciones!!", finalizó.

Esta aclaración llega luego de que Yailin la más viral agradeciera al artista con una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba los tenis en una caja rosa con las partituras del tema y una carta que decía: "Yailin, espero que te gusten los tenis, sigue siendo única, sigue rompiendo, sigue siendo la más viral. Lo mejor está por venir. De RD para el mundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/21/9679a586-300a-4340-9d10-fff12a939536.jpg

Posteriormente en las redes sociales se puso en duda este regalo, primero informando que no los mandó JLG y luego la empresa emitió un breve comunicado.

"Ayer nuestra compañía Ewing Athletics envió modelos de los tenis colección Bachata Rosa a varios destacados y admirados artistas e influencers dominicanos para celebrar el lanzamiento de un hermoso proyecto que exalta la música y el arte de la República Dominicana. Es para nosotros un honor que reciban este precioso regalo y lo disfruten con agradecimiento y amistad", dice el comunicado de la empresa.

Figuras como Kiko el Crazy y Brea Frank han recibido el modelo, cuyo precio oscila en ocho mil pesos.

El cineasta Jean Guerra, hijo del artista, dijo que se triplicaron las ventas de los tenis en medio de la controversia.

Sobre la colaboración

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/21/b8a0693e-202a-46ec-bb58-4fcd6934e3f6.jpg

La alianza inédita de los tenis Bachata Rosa fusiona su amor por la música con el estilo urbano: una edición limitada de tenis inspirados en su emblemático álbum Bachata Rosa.

A través de su cuenta de Instagram, el cantautor dominicano se unió a Ewing Athletics, la famosa marca de calzado fundada por el legendario jugador de la NBA, Patrick Ewing, para lanzar estos exclusivos sneakers que rinden homenaje a uno de los discos más importantes de la música latina.

Los tenis Bachata Rosa capturan la esencia romántica del álbum, utilizando una paleta de colores que evoca las tonalidades de las rosas, el símbolo central de la obra, y la elegancia presente en las letras que marcaron una época.

Esta colección limitada no solo es un tributo a la bachata, sino también a la creatividad de Guerra, quien ha sido pionero en la renovación del género a lo largo de su exitosa carrera.