El puertorriqueño Luis Fonsi recorre 25 años de éxitos con un épico viaje musical

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi tenía una cita pendiente con el público dominicano que lo ha seguido desde sus inicios hace ya dos décadas.

Por eso, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nombre de pila del intérprete de 46 años, ha decidido cerrar su gira "25 años tour" el 23 de noviembre en el Pabellón de Voleibol de Santo Domingo.

El intérprete de "Pasa la página" inició este recorrido de celebración el pasado 22 de junio en Calahorra, España, que continuó por varias ciudades de la Madre Patria con saltos a Canadá, Suiza o Alemania, para terminar transitando por Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, como México, Argentina o Chile, hasta llegar a Santo Domingo, su última presentación.

El último concierto de Fonsi en República Dominicana fue en 2018, en Altos de Chavón, en medio de la fiebre de "Despacito".

La del sábado será una puesta en escena espectacular, diseñada para recorrer los grandes éxitos de Fonsi a lo largo de sus 25 años de trayectoria y todos sus éxitos entre el género pop y urbano, ha asegurado el productor artístico César Suárez Jr.

De acuerdo con Suárez, la producción está pensada para ofrecer a los asistentes una experiencia única, con un show a la altura de la trayectoria del artista.

Ya vimos un adelanto en la reciente gala de los Latin Grammy celebrada en Miami (EEUU) donde el artista, además de ser premiado por su disco "El Viaje" al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, tuvo una destacada participación musical con un medley de los temas que forman parte de la gira.

Canto al amor

Fonsi es uno de los artistas de la música pop que se consolidó en las baladas románticas, pero también ha navegado con éxito en las fusiones urbanas sin perder su esencia.

Todas ellas formarán parte de la playlist de esa esperada noche.

Y no hay mejor muestra que "Despacito" (2017), la canción que, junto a Daddy Yankee, sobrepasó la codiciada lista de los billones de reproducciones en Youtube, convirtiéndose en el primer vídeo en la historia de la plataforma en superar los 3,000 millones.

En palabras del propio Fonsi en diversas entrevistas, "Despacito" logró traspasar las barreras del idioma y le dio la oportunidad de celebrar su cultura y bandera frente al mundo entero.

Tras ese furor aprovechó la racha y continuó con otras fusiones exitosas en spanglish como "Échame la culpa" junto a Demi Lovato, "Imposible" con Ozuna, "Ley de gravedad" con Cali y El Dandee, y "Santa Marta" con Carlos Vives.

Por supuesto, no se quedarán las románticas "No me doy por vencido", "Quién te dijo eso", "Tanto", "Eres tú", "Imagíname sin ti" y "Aquí estoy yo", el hit que lo unió en 2009 a Aleks Syntek, Noel Schajris y David Bisbal, marcando toda una época de las baladas pop.

Con este background musical, el boricua ha logrado consolidarse como uno de los artistas más importantes de la música latina a nivel mundial, y esta gira es el reflejo de su legado.

Cariño de RD

El artista visita a menudo nuestro país, ya sea en modo profesional o de vacaciones junto a su esposa, la modelo Águeda López e hijos. En febrero estuvo filmando el video de su sencillo " La Romana " y se dio un "baño de pueblo" por el río Fula en Bonao.

visita a menudo nuestro país, ya sea en modo o de vacaciones junto a su esposa, la modelo Águeda López e hijos. En febrero estuvo filmando el de su sencillo " " y se dio un "baño de pueblo" por el río Fula en Bonao. Además, con uno de los ídolos, Juan Luis Guerra , grabó la exquisita composición "Llegaste tú", un himno de amor que se utiliza en bodas, pedidas de matrimonios, nacimientos y fechas especiales, sin olvidar su participación protagónica, este 2024, en la cinta animada "Capitán Avista", del maestro JLG, con la dirección de Jean Guerra.

, grabó la exquisita composición "Llegaste tú", un que se utiliza en bodas, pedidas de matrimonios, nacimientos y fechas especiales, sin olvidar su participación protagónica, este 2024, en la cinta animada "Capitán Avista", del maestro JLG, con la dirección de Jean Guerra. El concierto en Santo Domingo será una oportunidad de disfrutar en vivo de un artista que ha marcado con su voz y su talento.

Fecha: sábado 23 de noviembre. Dónde: Pabellón de Voleibol. Horario: 8:30 pm. Boletas en Uepa Tickets. Precios: entre RD$4,000 y RD$20,000.