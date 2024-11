Con una huella de 50 años en el arte, Claudio Cohen, fiel a los principios con los que debutó como cantautor, ha estrenado "Dime cosas bonitas", su más reciente creación, que eventualmente formará parte de su próximo álbum.

El baladista y poeta visitó la redacción de Diario Libre junto a su hijo, el joven cantautor Gabriel Cohen, quien también ha mostrado credenciales en el arte con gran acierto.

Claudio Cohen, publicista, compositor y autor de letras que celebran el amor, la vida y las reivindicaciones sociales, no tiene grandes pretensiones de hacer una celebración cargada de parafernalia para festejar sus 50 años en el arte.

—¿Qué recuerdas de tus inicios en el arte?

Desde que empecé a componer experimenté un cambio después de descubrir a Joan Manuel Serrat. Estamos hablando de 1972, cuando escuché Mediterráneo. Antes de eso, hacía cancioncitas muy sencillas, y yo pensaba: ´Si algún día sientes que tu alma está triste, podrías mirar todo de manera distinta´. Con el tiempo, esas huellas se van borrando, como me dijo mi amigo Francisco Gil.

Recuerdo que le dije: ´Francisco, ¿cómo sabías lo que venía en la canción, si es nueva? Yo recién la terminé de escribir´. Fue ahí cuando recibí mi primera lección de arte. Él me explicó que, si puedes adelantarte a lo que te están mostrando, es porque ya está hecho. Esa lección me hizo evitar en mi carrera los lugares comunes, los caminos recorridos por otros. Me presentó a Joan Manuel Serrat y, al escuchar Mediterráneo, mi cabeza voló, tanto en lo musical como en lo literario. A partir de ahí comencé a escribir canciones basadas en mis vivencias, siempre con una base filosófica relacionada con la búsqueda del ser humano y su trascendencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/25/28102024-entrevista-claudio-coen-4.jpg Claudio Cohen ha estrenado un nuevo tema. (NEAL CRUZ)

—¿Cómo evitar repetirse en una trayectoria de 50 años y no caer en lo comercial?

Cuando hago una canción que se parece a la anterior, ya esa canción ni me conmueve ni me hace llorar. Cada vez que compongo, cada poema o cada paso que doy, tengo que ser el primer espectador. Soy muy crítico conmigo mismo y necesito que lo que hago me impacte, ya sea por su calidad o por su creatividad. Esa es la clave que me ha permitido renovarme constantemente y evitar repetirme, tanto en la música como en la literatura.

Si tomas mi literatura, que incluye más de 200 canciones y muchas otras composiciones, te darás cuenta de que no hay tema que se repite. El enfoque que le doy a un tema romántico es distinto al enfoque convencional o comercial, porque todo lo que hago es producto de mis experiencias de vida. Si bien comparto vivencias con muchos, también soy único e irrepetible.

—Claudio, si pudieras citar una o dos canciones que te pusieron en el mapa, ¿cuáles serían?

En principio, ´Para cuando muera´, una canción que impactó tanto a Víctor Víctor que me invitó a formar parte de Nueva Forma junto con Sonia Silvestre. Gracias a ello participé en ´Siete Días con el Pueblo´, ya que se impresionó con la letra. En 1974 no había muchas canciones que trataran temas como la filosofía, la ecología o conceptos profundos; la mayoría eran canciones románticas. Otra sería: ´Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti´.

—¿Se podría decir que "Dime cosas bonitas" es un adelanto de tu próximo álbum?

Podría decirse que ´Dime cosas bonitas´ es la punta de lanza para mostrar mis nuevas canciones, que son muchas y tienen diversas temáticas. Esta, en particular, es romántica, pero desde la perspectiva de una persona que ha vivido y sabe que el momento más especial de la vida probablemente es cuando se crea la vida, el momento de la intimidad. Es entonces cuando se deben decir cosas bonitas.

Tengo en agenda hacer presentaciones en diferentes pueblos y espacios, que ya me han invitado, para celebrar estos 50 años. También coincide con la participación en ´Siete Días con el Pueblo´ en 1974, que este mes de noviembre cumple esos 50 años, lo que convierte la presentación de mi nueva canción en una forma de actualizar mi repertorio mientras celebro medio siglo de carrera.

—¿Cómo resumirías estos 50 años en la música?

Han sido una búsqueda constante de la trascendencia, de no quedarme atrapado en la coyuntura y pensar un poco más allá. Siento que vine con algo que nunca he podido ver, pero que llevo dentro: un espíritu que, creo, es el de mi padre. Probablemente, mi principal propósito en la vida es irme con mi espíritu tranquilo, en paz y elevado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/25/gabriel-y-claudio-cohen.jpg Gabriel y Claudio Cohen. (NEAL CRUZ)

El legado de Claudio a través de su hijo Gabriel Claudio Cohen elogió el talento de Gabriel, su hijo. Canta, actúa y baila. Su carisma es envidiable y su trayectoria está en ascenso. "Me gustaría que la gente lo conociera porque va a trazar un camino artístico no solo en la música, sino también como actor de teatro, musicales y cine. Gabriel tiene todos los talentos" —Gabriel Cohen, ¿cómo ha sido tu proceso en el arte? "Desde que nací tuve la música cerca. A los cinco años ya había compuesto mi primera canción. Mi padre siempre me inculcó el aprecio por el arte, la música y especialmente el canto. Mi voz ha sido mi instrumento predilecto. Desde pequeño, me dio muchas oportunidades para desarrollarla y ponerla a prueba. Gracias a su apoyo he encontrado mi vocación y mi propio camino".