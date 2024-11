Rosario Flores celebra 30 años de escenarios con un disco que reúne figuras de la música hispana

Fito Páez, Sebastián Yatra, Maná y Oscar D'León son algunos de los artistas latinoamericanos que versionan los primeros éxitos de Rosario Flores en el disco 'Universo de Ley', con el que la artista española celebra treinta años dedicada a la música.

El álbum, que saldrá a la luz el próximo 6 de diciembre, cuenta con quince cortes en que se han reunido grandes figuras de la música hispana, como Fito Páez interpretando la mítica ‘No dudaría’; Diego El Cigala en ‘El Gaviota’; Ketama con ‘De Ley’; Maná con ‘Estoy Aquí’ o Gipsy Kings by André Reyes y Óscar D’Léon con ‘Muchas Flores’, entre otros.

“Personalmente siento que he llegado a la meta. Este disco es mi forma de agradecer a la vida lo que me ha dado todos estos años de gloria, de premios, de aceptación. Me siento muy afortunada y querida. Jamás hubiera pensado que iba a durar tanto tiempo en la música”, dijo la artista en una rueda de prensa de presentación del álbum (Universal Music).

“Ha sido el trabajo más difícil que he hecho en toda mi carrera. Cuando haces un disco inédito sabes lo que quieres hacer, pero un disco de éxitos es más complicado, tienes que dar vueltas a los temas, reversionarlos y adaptarlos a las voces de otros artistas, así como cuadrar las agendas de todos ellos”, aclaró Rosario, hija de Lola Flores.

"Fito Páez fue muy importante para mi familia, sobre todo para mi hermano Antonio. Él se inspiró mucho en el rock argentino y por eso he querido que esa canción en concreto la cantara él, y para mí ha sido todo un honor y un orgullo que haya podido y querido participar en el disco. Lo mismo me ha pasado con Óscar D’León. ¿Quién me iba a decir a mí que el máximo exponente de la salsa y el mambo iba a cantar conmigo?”, explicó la artista sobre estas colaboraciones.

De los quince cantantes que participan en el disco, el más joven es Sebastián Yatra, con quien forjó amistad gracias al programa de televisión ‘La Voz’. Ya colaboraron en el disco ‘Dharma’ del colombiano, y ahora él le devuelve el favor interpretando ‘Cómo quieres que te quiera’.

“Es la canción más difícil del disco, la que más me costó reversionar junto con ‘Agua y Sal’, no sabía por dónde cogerla. Pero Sebastián, que es un gran artista me ayudó mucho, y eso que al principio tenía miedo porque es una canción muy conocida y ya C. Tangana hizo una versión", afirmó.

"Pero se la llevó al estudio e hizo una maqueta que me enamoró. La canta de una manera espectacular y eso que no es una canción fácil para la voz de un hombre, pero nuestras voces juntas hacen magia”, agregó.

Para construir ‘Universo de Ley’ se rodeó de su productor de siempre, Fernando Illán, así como de Víctor Martínez (creador de los últimos temas de C. Tangana).

Sus inicios

Rosario confesó que sus inicios en la industria no fueron fáciles: "Nunca se me olvidará la noche de la sala Morocco (Madrid), estaba muy nerviosa porque no me podía equivocar. Mi hermano Antonio ya cantaba, Lolita también, y ahora yo, por lo que la gente te exigía más. Así que saqué toda mi energía y les encantó y así es como me construí”.

El próximo 20 de febrero Zaragoza (España) comenzará una extensa gira, “muy flamenca, muy funky y muy rumbera”, en la que estos artistas estarán presentes en una “pantalla y en el corazón”.