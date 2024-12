Ana Gabriel: "Ya estoy en Santo Domingo mis esposos, esposas, más lo que se sume"

La cantante Ana Gabriel ya se encuentra en República Dominicana para el cierre de su gira "Un deseo más" en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La intérprete de "Simplemente amigos" celebrará el 50 aniversario de su trayectoria este viernes 6 de diciembre a las 8:00 de la noche. La "Diva de América" colgó un video en sus redes sociales invitando a los fans a no perderse el show y agradeció al público por el apoyo.

"Si, ya estoy en Santo Domingo RD, mis esposos, esposas, más lo que se sume. Déjame darte lo mejor que tengo para ofrecerte, mi voz, mi música, mi amor, mi agradecimiento a esta gira #undeseomas, y a través de tu presencia, decirles a todos los que me apoyaron en este recorrido, gracias, gracias por dejarme ser, llegar y seguir. #undeseomas #anagabriel #50aniversario #ylafiestacontinua #elfinalseacerca".

Ana Gabriel mostró, desde el hotel donde se hospeda, un poco de la ciudad de Santo Domingo y compartió su emoción de reencontrarse con los dominicanos.

"Y por fin, RD. Para mí es una gran alegría llegar, pero al mismo tiempo quiero decirles que me siento un poco triste, porque no se cuántos conciertos, no se cuánto público, lo importante es que llegué hasta el final; este viernes 6 de diciembre estaremos dando el cierre a la gira, pero no los deseos".

Concluyó diciendo que la gira se llama "Un deseo más", pero esos deseos van a seguir durante mucho tiempo "mientras tú sigas queriendo. Diré adiós, pero no para siempre".

Del show

María Guadalupe Araujo Yong (Ana Gabriel), conocida también como la "La Luna de América", ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Temas como "Simplemente amigos", "Tú lo decidiste", "Quién como tú", "Mi talismán", "El cigarrillo", entre otros, formarán parte del amplio repertorio que los presentes podrán corear y disfrutar, interpretados por la mexicana, acompañada de una gran banda y mariachis que forman parte del tour que ha recorrido varios países.

La "Diva de América" se presentó en marzo del 2023 en el Palacio de los Deportes con tres funciones exitosas sold out, bajo la producción de Saymon Díaz.

Este concierto estará bajo la producción de Pav Events y Cárdenas Marketing Network (CMN). Pablo Pou, CEO de Pav Events, explicó que la propia artista eligió el país para despedirse de su gran año en los escenarios, ya que considera que los dominicanos son uno de los públicos que más aman su música en todo el mundo.