Jay-Z afirma que la demanda que lo acusa de violación es parte de un chantaje

El rapero Jay-Z afirma que una acusación de violación en su contra es parte de un intento de extorsión.

Una mujer que previamente demandó a Sean “Diddy” Combs, alegando que fue violada en una fiesta posterior a una entrega de premios en el 2000 cuando tenía 13 años, modificó su demanda el domingo para incluir una nueva acusación de que Jay-Z también estaba en la fiesta y participó en la agresión sexual.

Jay-Z calificó las acusaciones de “idiotas” y “atroces por naturaleza” en un comunicado emitido por una de sus empresas. También reveló que había demandado de manera anónima al abogado de la mujer, Tony Buzbee, en California, alegando que Buzbee intentaba chantajearlo, amenazando con hacer pública la acusación de violación si no accedía a un acuerdo legal.

Jay-Z dijo que una carta que su abogado recibió de Buzbee parecía buscar un acuerdo, pero tuvo el “efecto contrario”.

“Me hizo querer exponerte como el fraude que eres de una manera MUY pública”, decía su declaración. “Así que no, ¡NO te daré NI UN CENTAVO!”

El litigio es parte de una ola de demandas por agresión sexual contra Combs, el magnate del hip hop que permanece detenido en Nueva York a la espera de su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

La mujer, cuyo nombre se mantiene confidencial en la demanda, dice que estaba rondando el Radio City Music Hall durante los MTV Video Music Awards de 2000 y logró convencer a un conductor de limusina para que la llevara a una fiesta llena de celebridades en una residencia privada después del evento.

Ella dijo que mientras estaba en la limusina, le pidieron que firmara un documento de confidencialidad. Una vez en la fiesta, la demanda dijo que tomó una bebida que la hizo sentirse “mareada y aturdida” y entró en una habitación para acostarse.

Dijo que Combs y Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, irrumpieron en la habitación junto con otra celebridad no nombrada y la violaron.

Buzbee, un abogado especializado en indemnizaciones de Houston , Texas , anunció en una conferencia de prensa en octubre que representa a unas 120 personas —tanto hombres como mujeres— que alegan haber sufrido una conducta sexual indebida por parte de Combs .

Chantaje

Los abogados de Combs en ese momento negaron las acusaciones y criticaron la conferencia de prensa y la línea directa como “intentos claros de obtener publicidad”.

Buzbee dijo que la acusación de que estaba intentando chantajear a Jay-Z es “estúpida y risible”, y que su carta simplemente buscaba una mediación confidencial en el litigio.

“Lo que no dice en su reciente declaración es que mi firma envió a su abogado una carta de demanda básica en nombre de una presunta víctima y que esa víctima nunca le exigió un centavo”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico. “Desde que envié la carta en su nombre, el Sr. Carter no sólo me ha demandado, sino que ha intentado intimidarme y acosarme a mí y a esta demandante. Su conducta ha tenido el impacto contrario. Ella se ha fortalecido. Estoy muy orgulloso de su resolución”.

Se enviaron correos electrónicos buscando comentarios adicionales el lunes a representantes de Jay-Z.

“Mi único pesar es por mi familia”, dijo en la declaración publicada en redes sociales por su empresa de entretenimiento, Roc Nation. “Mi esposa y yo tendremos que sentarnos con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas acusaciones, y explicarles la crueldad y la codicia de la gente”.