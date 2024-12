A ritmo de la Navidad, con bailes de elfos y Papá Noel, el cantante español David Bisbal presentó en México este miércoles su nuevo disco 'Todo es posible en Navidad', un recopilatorio con villancicos populares y canciones inéditas del artista, donde no faltan los mariachis y las rumbas de su tierra.

"México es un país que quiero profundamente desde el primer momento que llegué, pues en el inicio de mi carrera al aeropuerto recuerdo aquel día, pues con unas cuantas niñas en el aeropuerto y algunos miembros del club de fans y poco a poco eso ha ido creciendo", dijo el vocalista con más de 20 años de carrera.

Tras dar las gracias al país norteamericano, del que dijo haber recibido siempre "grandes abrazos y consejos" y ser un lugar en el que ha hecho más colaboraciones que en España con artistas como Alejandro Fernández, Christian Nodal o Danna Paola, cantó algunas de las canciones navideñas que incluye su disco como 'El burrito sabanero' o 'Los peces en el río'.

Su recopilatorio de 10 temas no solo incluye sonidos navideños, sino también versiones de otros artistas como Elvis Presley, que aunque no sean vinculados a estas fiestas, para el artista le hace "pensar en aquellas personas que ya no están con nosotros" en fin de año.

Pero todo ello bajo unos ritmos latinos, en los que se pueden encontrar desde las rumbas de su Andalucía natal, que tanto gustan al artista como un recorrido por toda Latinoamérica, desde el sur con Argentina y Chile, pasando por Centroamérica, hasta llegar a México con sus mariachis, según Bisbal, "un poquito más clásicos".

"Para mí, significa muchísimo este disco. Espero que perdure en el tiempo y lo voy a disfrutar muchísimo este año. Lo comparto con ustedes en el inicio de su cumpleaños, en el nacimiento, pero espero que con el paso del tiempo podamos seguir celebrando todas estas canciones también, pues en giras en diferentes festividades y en definitiva con toda mi gente de México y de toda Latinoamérica" explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/12/bisbal.jpg El artista se encuentra en México. (EFE)

Su historia con la Virgen de Guadalupe

Al igual que Bisbal pretende que estas nuevas canciones perduren en la memoria de los amantes de la música latina y las nuevas generaciones, el cantante recordó un día antes de la festividad de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, su primer encuentro e impacto con ella, que aún no olvida.

"Yo fui a la Virgen de Guadalupe ya hace dos años, la verdad que por un momento un poco complicado, que se fue (falleció) un amigo mío, estaba ahí un poco viviendo yo aquí en México. Y en ese día pues traté a ver si de repente pues me ayudaba la Virgen (...), cada uno con sus cosas, pero a mí personalmente sí me ayudó mucho ir a la Virgen de Guadalupe", narró sobre su visita.

El artista estará estos días en México justo antes de volver a España por la Navidad, fecha en la que lo más importante es "es parar y disfrutar con la gente más allegada", y como no "también disfrutar de su nuevo disco".