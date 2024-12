Snoop Dogg protagonizará y producirá la próxima película de ciencia ficción de Luc Besson

El rapero californiano Snoop Dogg va a protagonizar y coproducir junto a Luc Besson ('Léon: The Professional') la próxima película de ciencia ficción del director francés, informó el medio especializado Variety.

La cinta llevará por título 'The Last Man' y comenzará su rodaje en 2025.

Aunque no se han dado detalles de la trama, la publicación estadounidense adelantó que estará inspirada en la película 'Planet of the Apes' ('El planeta de los simios') y que podría estar relacionada de alguna manera con la canción 'Last Man Standing', que Dogg presentó en 2009.

El rapero y Besson trabajaron juntos en 2006 en el filme de animación 'Arthur and the Minimoys', en el que el intérprete de 'Drop It Like It's Hot' prestó su voz al personaje de Max.

Ciencia ficción

Además, el director francés no es nuevo en el ámbito de la ciencia ficción. En 1997 dirigió la película de culto 'The Fifth Element', protagonizada por Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman, y en 2014 presentó 'Lucy', encabezada por Scarlett Johansson, sobre una mujer que adquiere poderes sobrenaturales cuando su cuerpo absorbe una de las bolsas de droga que transporta dentro de su cuerpo.

Aunque Dogg es más conocido por su amplia trayectoria musical, también ha participado en diversas producciones de cine, entre ellas 'Training Day' o 'Baby Boy', y este año protagonizó la comedia 'The Underdoggs' y prestó su voz en la película de animación 'The Garfield Movie'.