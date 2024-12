Spotify ha revelado su lista semanal de las 10 canciones más escuchadas a nivel global y en varios países de Latinoamérica y España. Con una mezcla de grandes nombres y nuevos talentos, las tendencias de la semana abarcan desde el pop hasta el reggaetón y la música regional mexicana. A continuación, te presentamos los hits más populares en cada región:

A nivel global

1. "Die with a Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

2. "APT." – Rosé, Bruno Mars

3. "Birds of a Feather" – Billie Eilish

4. "All I Want for Christmas Is You" – Mariah Carey

5. "Last Christmas" – Wham!

6. "Ma Meilleure Ennemie (From the series Arcane League of Legends)" – Arcane, League of Legends, Pomme, Stromae

7. "Luther" – Kendrick Lamar, SZA

8. "That's So True" – Gracie Abrams

9. "Who" – Jimin

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/16/lady-gaga-y-bruno-mars-estrenan-die-with-a-smile.jpg "Die With a Smile", la nueva colaboración entre Lady Gaga y Bruno Marsl, en la lista. (AP)

10. "Rockin' Around The Christmas Tree" – Brenda Lee

Argentina

1. "Amor de Vago" – La T y la M, Malandro

2. "Alegría" – Tiago PZK, Anitta, Emilia

3. "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

4. "Degenere" – Myke Towers, Benny Blanco

5. "Si un día estás sola 'CROSSOVER #7" – Big One, Emanero, Valentino Merlo

6. "Nueva era" – Duki, Myke Towers

7. "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De La Rose

8. "Piel" – Tiago PZK, Ke Personajes

9. "Perdonarte, ¿para qué?" – Los Ángeles Azules, Emilia

10. "Noviogangsta" – Emilia

Chile

1. "A200" – King Savagge, Jairo Vera, Bayron Fire

2. "Cosa linda" – Lucky Brown, Mateo on the Beatz

3. "Who" – Jimin

4. "Después de la 1" – Cris Mj, FloyyMenor, LOUKI

5. "Qué pasaría" – Rauw Alejandro, Bad Bunny

6. "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

7. "Zoom Zoom" – Lucky Brown, Big Cvyu

8. "Deportivo" – Blessd, Anuel AA, Ovy On The Drums

9. "Die With A Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

10. "Piel" – Tiago PZK, Ke Personajes

Colombia

1. "+57" – Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

2. "Soltera-W Sound 01" – W Sound, Blessd, Ovy On The Drums

3. "Mírame" – Blessd, Ovy On The Drums

4. "Luna" – Feid, ATL Jacob

5. "Cosas Pendientes" – Maluma

6. "Polos opuestos (remix Blessd version)" – Blessd, Kris R.

7. "Deportivo" – Blessd, Anuel AA

8. "FDSR" – Ryan Castro, Maisak

9. "Khé?" – Rauw Alejandro, Romeo Santos

10. "Se me olvida" – Masaik, Feid

España

1. "Gran Vía" – Quevedo, Aitana

2. "Shibatto" – Quevedo

3. "Degenere" – Myke Towers, Benny Blanco

4. "IA" – Clarent, Mora

5. "Se pone las Nike" – Cano

6. "Qué pasaría..." – Rauw Alejandro, Bad Bunny

7. "Kassandra" – Quevedo

8. "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

9. "Quevashacerhoy?" – Omar Courtz, De La Rose

10. "Mr. Moondial" – Quevedo, Pitbull

México

1. "Tu boda" – Oscar Maydon, Fuerza Regida

2. "Nadie" – Tito Double P

3. "Presidente" – Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Luis R Conriquez, Neton Vega

4. "Dos días" – Tito Double P, Peso Pluma

5. "El lokeron" – Tito Double P

6. "Escápate" – Tito Double P, Chino Pacas

7. "Morena Canela" – Chino Pacas

8. "La patrulla" – Peso Pluma, Neton Vega

9. "Ay mamá" – Tito Double P, Grupo Frontera

10. "5-7" – Tito Double P, Junior H

Géneros

Estos temas reflejan una combinación de géneros musicales que dominan las listas globales y locales. Desde los éxitos navideños clásicos, como " All I Want for Christmas Is You " de Mariah Carey, hasta nuevas colaboraciones como "Die With A Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars , las tendencias muestran una mezcla entre artistas consolidados y emergentes. Las canciones de reggaetón y música urbana siguen siendo un pilar fuerte en Latinoamérica, mientras que en Europa y EE. UU., el pop y el R&B continúan dominando.

que dominan las listas globales y locales. Desde los éxitos clásicos, como " " de Mariah Carey, hasta nuevas colaboraciones como "Die With A Smile" de y , las tendencias muestran una mezcla entre artistas consolidados y emergentes. Las de reggaetón y urbana siguen siendo un pilar fuerte en Latinoamérica, mientras que en Europa y EE. UU., el pop y el R&B continúan dominando. Con estas canciones, Spotify sigue consolidándose como la plataforma de streaming preferida para disfrutar de la música más popular del momento.

---