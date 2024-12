Con 70 presentaciones programadas desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025, el cantante de merengue típico El Blachy cierra el año en la cúspide de popularidad.

Nacido en Santo Domingo, pero adoptado por Santiago de los Caballeros, la cuna de la música típica, Blas Darío Fragoso, nombre real del artista, llegó para quedarse. Su agenda de contrataciones está completamente abarrotada. Y no es casualidad.

Su éxito es fruto de años de experiencia en destacadas agrupaciones, tanto típicas como tradicionales, entre las que sobresalen Wilfrido Vargas y Yovanny Polanco.

Hoy en día, El Blachy se encuentra en su mejor momento. Ganador del Premio Soberano en la categoría de Orquesta Típica, lidera las principales listas de popularidad y es uno de los artistas más escuchados en el género típico.

Con humildad y alegría, el exponente recibe con gratitud las bendiciones que han llegado a su carrera. "Agradecido de Dios en primer lugar y estamos trabajando para seguir llegando donde hay que llegar", expresa.

El pasado mes de noviembre, El Blachy realizó 45 bailes, demostrando su capacidad para mantener un ritmo de trabajo insuperable y una conexión única con el público.

Su ascenso meteórico ha sido acompañado de un fenómeno sociocultural que ha ampliado las fronteras del género típico, atrayendo a nuevos segmentos de público, especialmente jóvenes de entre 12 y 17 años, y sectores sociales que anteriormente no se interesaban por esta música.

¿Se esperaba esta aceptación?, le preguntamos. Y su respuesta es sincera: "Uno siempre espera algo, pero no tanto. Yo creo que Dios me ha dado de más con esta pegada", afirma con una sonrisa que refleja su humildad.

El salto a la música típica: un desafío personal

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/el-blachy-3.jpg El cantante de música típica El Blachy. (MATÍAS BONCOSKY)

Aunque Blachy confiesa que, en un principio, dudó al emprender su camino en la música típica, ya que su desarrollo artístico comenzó en otros géneros, su decisión de dedicarse al merengue típico fue, sin duda, la mejor que pudo tomar.

Su enfoque en la música típica moderna y su habilidad para conectar con el público de manera innovadora han sido claves en su éxito.

"La música típica está en un buen momento. Incluso ha logrado posicionarse por encima de géneros tan populares como el urbano y la bachata", explica con orgullo.

El artista destaca que este resurgir del género se debe al trabajo constante de los exponentes actuales, quienes han logrado expandir las fronteras del merengue típico y llegar a nuevas audiencias.

Además, la mezcla con géneros urbanos, por ejemplo, ha permitido una mayor aceptación entre los jóvenes, aunque el intérprete sigue fiel a su estilo.

"Yo no me inclino por ese lado [el de las letras explícitas]. A mí me gusta mantener mi música limpia porque es la que consumen adultos, jóvenes y niños. Para mí es importante que mis letras sean adecuadas para todos", asegura el artista, quien se mantiene firme en su compromiso de ofrecer un contenido que respete los valores familiares.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/el-blachy.jpeg

Sacrificios y retos en su carrera La vida de un artista está llena de sacrificios y El Blachy no es la excepción en este mundillo. "Es difícil, especialmente cuando estás fuera de casa y no puedes disfrutar de tus hijos o tu esposa. Pero cuando subo a la tarima, trato de dejar todo eso atrás y entregar lo mejor para el público".

A lo largo de su carrera, El Blachy formó parte de algunas de las agrupaciones más importantes de la música típica, como la Banda Real y la orquesta del maestro Yovanny Polanco, dos de los pilares fundamentales en su formación musical.

Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrentó fue dar el salto a la carrera como solista.

"Duré mucho tiempo en grupos grandes, y en cierto momento me di cuenta de que tenía que arriesgarme a ser solista", dice El Blachy, reflexionando sobre sus años de formación.

No solo fue cantante, sino también compositor, lo que le permitió crear temas de gran impacto. Uno de esos temas, "Perdido sin ti", grabado con la Banda Real, marcó un hito en su carrera y demostró su talento como autor e intérprete.

Sin embargo, fue después de su salida de la agrupación cuando comenzó a consolidar su identidad como artista independiente.

El futuro de la música típica

El Blachy está convencido de que la música típica tiene un futuro prometedor.

"Yo duré años con Wilfrido Vargas y cuando me hablaron de música típica no entendía mucho porque estaba más familiarizado con el merengue y el vallenato. Pero una vez conocí el género, me enamoré y supe que este era mi camino", afirma con convicción.

Para él, el merengue típico no solo es un género musical, sino también una forma de representar la identidad dominicana.

Está comprometido con llevar este género a nuevas alturas, siempre respetando sus raíces y manteniendo su esencia.

El Blachy es la prueba viviente de que la música puede transformar vidas. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual, como uno de los artistas más reconocidos de la música típica, su historia es un testimonio de pasión, esfuerzo y constancia.

Con su familia como principal motor y la música como su vida, El Blachy sigue trabajando para llevar la música típica a otras fronteras, con el sello de calidad que lo caracteriza.

Leer más Marcel y El Blachy presentan concierto en Club Los Prados