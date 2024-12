El puertorriqueño Álvaro Díaz realizará su concierto debut en el coliseo de Puerto Rico

El artista urbano puertorriqueño Álvaro Díaz anunció este miércoles que realizará su debut el 24 de mayo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, el principal centro de conciertos de la isla caribeña.

"Pasando por el Choli todos los días cuando iba de camino a la escuela desde pequeño siempre soñé un día poder presentarme ahí. Es uno de los escenarios más importantes del mundo y el sueño más grande de muchos. Sé que va a ser una noche mágica para mí y para todos los que han creído en este proyecto", afirmó en un comunicado Díaz.

Actualmente, el cantante se prepara para llevar a cabo la gira de su segundo álbum 'Sayonara' en 2025.

El álbum 'Sayonara' fue considerado número 1 en la lista de Grandes Álbumes en español de 2024 por la revista Rolling Stone en español.

Además, 'Sayonara' se ubicó también en el puesto 16 de la lista de 'The Best 100 Albums of 2024 de Rolling Stone'.

El reconocimiento de la revista especializada se suma este año a sus dos nominaciones al Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón por 'BYAK'.