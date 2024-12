Wilkins regresa a la República Dominicana con su gira "Truenos y silencios"

Luego de varios años de ausencia, la leyenda de la música Wilkins regresa a la República Dominicana con su esperada gira "Truenos y Silencios".

El cantante y compositor puertorriqueño se presentará el próximo sábado 18 de enero a las 8:30 p.m. en la Sala Principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores.

La productora de eventos BigStarSD será la encargada de traer este espectáculo a suelo dominicano, asegurando un concierto de calidad para la fanaticada del Rockmántico, un género característico de Wilkins que ha conquistado a generaciones de oyentes.

Los boletos para el evento ya están disponibles a través de www.SmartTicket.com.do, en los puntos de venta físicos de Smart Ticket en Baskin Robbins de Santo Domingo y el interior del país, así como en el Club de Lectores del Listín Diario.

La gira "Truenos y Silencios" inició el pasado 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde las críticas fueron unánimes, destacando el concierto como un espectáculo épico. Los medios coincidieron en que Wilkins continúa demostrando su creatividad y energía al conectar con su público a través de su música.

Durante este show, el artista interpretará canciones de su más reciente repertorio, como los sencillos "Hey, No Te Vayas", "Prométeme Que Nunca Me Dirás Adiós" y "Amor en el Tequila A Go Go", que han sido un éxito en sus presentaciones en Puerto Rico y Orlando, Florida.

El concierto también incluirá los temas más emblemáticos de su carrera, como "Bella Sin Alma", "Tratándose de Ti", "Yo Apuesto a Mí", "Un Nuevo Amor", "El Sucesor", "Mi Problema Eres Tú" y muchos otros que han sido parte del repertorio clásico de Wilkins, incluido su popular éxito "El Tornillito", grabado junto a Toño Rosario.

Con una carrera de más de 40 años, Wilkins está emocionado por regresar a la República Dominicana, un país que ha sido clave en su trayectoria musical.

"Estoy sumamente emocionado de regresar a este país hermano que siempre ha acogido mi música con tanto respeto. ¡Ya era hora que realizáramos este encuentro! Estar con ustedes, tenerlos de cerca, va a ser enriquecedor para mí. Gracias por tantos años de amor y cariño. Nos vemos pronto", expresó el artista.

Además de su gira, Wilkins continúa trabajando en su álbum número 50, grabado en Argentina, y en un documental sobre el proceso de grabación de este proyecto.

anterior, " , Su Locura y Gloria", fue un éxito de audiencia y participó en varios festivales internacionales, como el Puerto Rico Film Fest, donde ganó varios premios. El cantautor también está filmando una película sobre su vida, una coproducción entre Puerto Rico y Argentina, que presentará los momentos más impactantes de su biografía. Se espera que la película se estrene en el segundo trimestre del año 2025.

Este regreso de Wilkins a la República Dominicana promete ser uno de los conciertos más esperados del año, un evento que reunirá a generaciones de seguidores para disfrutar de su legado musical y de la magia de su voz única.