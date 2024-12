Aventura cierra un año histórico en el Estadio Olímpico "Félix Sánchez"

La icónica agrupación Aventura promete una serie de espectáculos memorables este fin de semana. Por primera vez en la historia un artista o agrupación hace cuatro shows consecutivos en el Estadio Olímpico.

En medio de la algarabía que ha generado la gira "Cerrando ciclos" por Latinoamérica y los Estados Unidos, la República Dominicana, la tierra del merengue y la bachata, no podía quedarse.

Aventura, compuesta por Romeo Santos, Henry Santos, Lenny Santos y Max Agende Santos, la banda más influyente en la evolución de la bachata moderna, subirá al escenario desde este viernes 27 de diciembre, sábado 28 y domingo 29, hasta terminar con una cuarta fecha agregada recientemente para el domingo 5 de enero como regalo del Día de Reyes.

Este reencuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez es especialmente significativo, ya que Aventura no se reunía desde su gira "Inmortal" en 2020. El último concierto en el país fue en 2021, el cual tuvo la participación especial de Rosalía cantando "Obsesión".

El montaje

El productor Saymon Díaz, con su empresa SD Concerts, indicó que el montaje de cada concierto quedará "para la historia", en el que más de mil personas están trabajando en la logística e instalación, que incluirá más de 150 luces móviles y "un equipo de sonido impresionante".

La producción reveló que, luego de haber montado la tarima, se habilitaron espacios nuevos que podrán ser adquiridos por los fanáticos que deseen comprar boletas y reiteró que las entradas no deben ser adquiridas en el mercado negro debido a los riesgos en la veracidad y originalidad de las boletas. Asimismo, informaron que la seguridad está garantizada.

No se ha revelado, por el momento, si por ser el cierre en grande en Quisqueya habrá invitados especiales, lo cual no se descarta y se mantiene el elemento sorpresa. La cantante española Rosalía estuvo de visita en el país para las fiestas navideñas. ¿Se repetirá su participación?

Fenómeno en ventas

Con éxitos como "Obsesión", "Dile al amor", "Hermanita", "Por un beso" y "Por un segundo", Aventura sigue demostrando su capacidad para conectar con fanáticos de todas las edades y trasladarlos a un viaje musical inolvidable.

Los shows de despedida de Aventura han sido un fenómeno de ventas, rompiendo récords en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con más de dos millones de boletas vendidas.

Antes de llegar a Quisqueya pasaron por los principales venues de USA; siguieron por Puerto Rico, donde protagonizaron seis noches eufóricas, por igual en Medellín, Bogotá y Cali. En el cono Sur, Chile y Argentina hicieron lo propio, al punto de que, una noche, Romeo Santos se quedó sin voz y terminó el show 40 minutos antes.

Los bachateros siguieron de gira por Europa, volviéndose un récord en asistencia.

La gira "Cerrando ciclos" ha sido reconocida por Billboard Boxscore como una de las más lucrativas del año 2024, lo cual refleja el impacto y popularidad de la banda que comenzó en Nueva York como el grupo "Los tinellers" a finales de la década de los 90.

Los "comebacks"

Aventura lanzó cinco álbumes de estudio en una década, Generation Next (1999), We Broke the Rules (2002), Love & Hate (2003), God´s Project (2005) y The Last (2009), con hits como "Obsesión", "Cuándo volverás", "Te invito", "Mi corazoncito", "Los infieles", o "El perdedor", entre otros, llenando famosos aforos como el Madison Square Garden.

La agrupación ha sido nominada a los American Music Awards, los Latin Grammy Awards, los Billboard Latin Music Awards y el Premio Lo Nuestro. En 2011 el grupo se separa y Romeo Santos se lanza como solista, pero en 2021 la banda estrena el single y videoclip "Volví" junto a Bad Bunny, se estrena la versión "Inmortal (Live from Metlife Stadium)", también en formato de single y videoclip. Previamente habían grabado "Inmortal" para la producción de Romeo.

Aunque Aventura desarrolla su agenda por separado, cada cierto tiempo regresa "por última vez" para ese público que siempre los espera.

Aunque, según un comunicado, este será el último espectáculo en el que Romeo Santos y Aventura compartirán el escenario, lo que añade un toque emocional a esta despedida.

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre, y domingo 5 de enero de 2025. Estadio Olímpico Félix Sánchez, 8:30 pm. Tuboleta.com.do

¿Vienen invitados sorpresa? Romeo ha grabado con los principales bachateros de este país, como ya vimos en su disco "Utopía", así que una de las sorpresas que podríamos esperar es ver en el escenario a figuras como El Chaval de la Bachata, Frank Reyes, Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Joe Veras, Zacarías Ferreira, Luis Vargas o el dúo Monchy & Alexandra. Pero como Aventura también ha tenido la oportunidad de trabajar temas junto a Don Omar, Anthony Santos, Thalía o Bad Bunny... ¿quién de ellos actuará...?