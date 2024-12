Un Estadio Olímpico repleto recibe a Aventura

El grupo Aventura vino a la tierra del merengue y la bachata a culminar en grande la gira "Cerrando ciclos". En la primera función de este viernes 27 de diciembre la multitud llenó el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

A las 10:07 de la noche y con un video de los cuatro hablando de cerrar la gira en RD, comenzó la primera función llena de algarabía.

Los "Reyes de la bachata", Romeo, Max, Lenny y Henry hicieron su entrada triunfal vestidos de rojo, destacando el color patrio y detrás estaba instalada una maleta con la bandera dominicana y fotografías de sus inicios.

Romeo Santos arrancó el setlist de éxitos con "Por un segundo" y "Quién te cambió", en medio de la euforia y el ánimo de los fanáticos aventureros que comenzaron a corear los temas desde el primer segundo.

"El desprecio" siguió la saga de bachata en la que Aventura trató de resumir desde el primer álbum "Generation next" (1999) hasta "The last" (2009).

Cuando sonó la guitarra de "La boda", el Olímpico retumbó y cantó al unísono "quién te ama como yo cosita linda, si te casas, te llevarás mi vida". "Santo Domingo, yo me opongo", dijo Romeo.

Te puede interesar Las canciones más esperadas por los fanáticos de Aventura

Teloneros

De manera puntual, a las 8:00 de la noche, el artista dominicano Chris Lebrón sirvió de telonero, quien interpretó "Siri" y "Desde mis ojos", llevando de invitada a la artista dominicana la Ross María para cantar a dúo.

Mientras Lebrón cantaba, todavía los asistentes se encontraban ingresando en masa las diferentes áreas del estadio; gradas, Special Guest, Front Stage, VIP y terreno.

Posteriormente, y con gran parte del público afuera, a las 8:30 p.m. subió el merenguero típico El Blachy, quien causó euforia desde las filas, las cuales empezaron a corear y a bailar desde que se escucharon los acordes del acordeón con el tema "Sobrio".

El Blachy fue anunciado este jueves, al igual que Lebrón, como los teloneros oficiales del espectáculo de Aventura.

También cantó su éxito "Hola Perdida", "Una noche", entre otros.

El Blachy ha sumado más de 80 fiestas en Navidad, y es el fenómeno del momento gracias a "Hola perdida".

Ambos artistas mostraron su agradecimiento a la producción, a Aventura y al público por el apoyo brindado.

Te puede interesar Fanáticos de Aventura corean desde la fila las canciones de El Blachy

No es la primera vez que Lebron ha compartido escenario con Romeo Santos, en la segunda función de la gira "Just in time" de Arcángel el pasado junio de 2023 en el Estadio Quisqueya, compartió escenario con Romeo donde entonaron una parte de esta canción.

Para cada función, según adelantó el productor Saymon Díaz se esperan unas 50 mil personas.

Aventura, compuesta por Romeo Santos, Henry Santos, Lenny Santos y Max Agende Santos, seguirá con las siguientes funciones el sábado 28 y domingo 29 de diciembre, hasta terminar con una cuarta fecha, agregada recientemente, para el domingo 5 de enero como regalo del Día de Reyes.