El cantante dominicano El Blachy marcó un hito en el género típico al convertirse en el primer representante de este estilo musical en compartir escenario con Aventura, uno de los grupos más destacados a nivel mundial.

A las 8:30 de la noche, el merenguero típico subió al escenario, con el tema "Sobrio". Es uno de los encargados de abrir la gira "Cerrando ciclos" de Aventura en Santo Domingo.

Los asistentes no se contuvieron y empezaron a cantar y bailar mientras hacían la fila para ingresar al concierto.

También cantó su éxito "Hola Perdida", "Una noche", entre otros.

El Blachy ha sumado más de 80 fiestas en Navidad, y es el fenómeno del momento gracias a "Hola perdida".

También fue telonero el dominicano Chris Lebron, quien tiene una colaboración con Romeo Santos, llamada "Siri", que cuenta con 39 millones de reproducciones en YouTube, con la cual cerró su participación.

Manifestó su agradecimiento al público dominicano por el apoyo brindado.

Lebron y Romeo Santos

No es la primera vez que Lebron comparte escenario con Romeo Santos, en la segunda función de la gira "Just in time" de Arcángel, el pasado junio de 2023 en el Estadio Quisqueya, entonaron una parte de esta canción.