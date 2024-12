Aventura ofrece un show nostálgico, apasionado y casi idéntico en su segunda función

La agrupación Aventura regresó este sábado 28 de diciembre al Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo como parte de su gira Cerrando Ciclos.

En esta segunda función, los artistas ofrecieron un espectáculo que conectó con los fanáticos a través de la nostalgia y los éxitos que marcaron sus dos décadas de carrera.

"Buenas noches, Santo Domingo. Me pregunté cómo superar la noche de ayer, pero esta función está mucho más picante. Esta gira se llama Cerrando Ciclos y esta noche vinimos a gritar y recordar", fueron las palabras de Romeo Santos al dar inicio al concierto.

El espectáculo comenzó con un video introductorio en el que los integrantes hablaban sobre la importancia de cerrar la gira en su tierra natal.

La euforia del público llenó el estadio mientras Romeo, Max, Lenny y Henry hacían su entrada al escenario, luciendo atuendos llamativos en tonos rosados, negros, rojos y cremas. Detrás de ellos, una enorme maleta decorada con la bandera dominicana y fotografías de sus inicios completaba el escenario, evocando sus raíces.

Los primeros acordes de "Por un segundo" desataron los gritos de los asistentes, que incluían desde jóvenes de la Generación Z hasta Baby Boomers. Durante el espectáculo, el público coreó clásicos como "Quién te cambió" y "El desprecio", demostrando su lealtad incondicional al grupo.

Producción y conexión con el público

El escenario contó con tres pantallas gigantes que proyectaban a los artistas mientras interpretaban sus temas y tocaban instrumentos como la batería, la guitarra, la güira y el bajo. Aventura estuvo acompañada de seis músicos adicionales que aportaron energía y emoción a cada interpretación.

La interacción con el público fue uno de los puntos más destacados del concierto producido Saymon Díaz.

Romeo Santos ofreció una reflexión sobre los tres tipos de hombres que pasan por la vida de una mujer, lo que provocó risas y asentimientos entre los asistentes. Su introducción culminó con la interpretación de "El malo", uno de los momentos más esperados de la noche.

Henry Santos brilló al interpretar "Sabes", más tarde, el grupo sorprendió con un cambio de vestuario, adoptando un estilo más sobrio para continuar con un repertorio que incluyó temas como: "Te vi llorar", "La tormenta" y "Un beso".

Momentos memorables

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de "Ella y yo", donde Romeo invitó a tres fanáticos a subir al escenario para cantar con él. Aunque ninguno logró seguir la letra a la perfección, la dinámica resultó divertida y conectó con la audiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/29/-cmp7733-copy.jpg Romeo Santos interpretó los éxitos del grupo Aventura. (SUMINISTRADA)

Otro instante especial ocurrió cuando una fanática llamada Dorca fue invitada a cantar la canción de su preferencia y ella decidió cantar "La tormenta" junto al grupo. El encuentro íntimo tuvo lugar en un escenario secundario ubicado próximo al terreno.

La proyección de un video sobre las influencias musicales de Aventura dio paso a la interpretación de "La madre" en el escenario principal, transportando a los asistentes a los inicios del grupo en 1999 con su primer álbum Generation Next.

Al igual que en el primer día, Aventura trató de resumir desde el primer álbum "Generation next" (1999) hasta "The Last" (2009).

"Un chichi", "Peligro" y "Señorita" fueron temas que no iban a cantar, pero que también fueron parte del repertorio del sábado a petición del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/29/natti.jpeg Natti Natasha, invitada de Reomeo Santos. (SUMINISTRADA)

La novedad y el cierre

El concierto culminó con una lluvia de fuegos artificiales mientras el grupo interpretaba "Obsesión", que a diferencia de la primera función, en esta ocasión interpretó junto a Natti Natasha , quien subió la noche del sábado al escenario como invitada especial.

culminó con una lluvia de mientras el grupo interpretaba "Obsesión", que a diferencia de la función, en esta ocasión interpretó junto a , quien subió la noche del sábado al como invitada especial. La cantante dominicana agradeció al público con palabras llenas de orgullo por su país: "Gracias RD por el apoyo. Yo soy de Santiago del Cibao. ¡La bachata arriba!".

Teloneros

Chris Lebrón y El Blachy fueron los encargados de abrir la noche. Lebrón interpretó temas como "Siri" y "Desde mis ojos", acompañado por La Ross María en una colaboración. Por su parte, El Blachy desató la euforia con sus éxitos de merengue típico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/29/-cmp7369.jpg Chris Lebrón y La Ross María, abrieron la noche junto all merenguero típico El Blachy (SUMINISTRADA)

Incidentes

A pesar de la multitud y la euforia, algunos inconvenientes menores se observaron, como filas lentas y pequeñas diferencias entre los asistentes por grabaciones, asientos o uso del espacio común. Sin embargo, estos incidentes no empañaron la experiencia general.

Con esta segunda de cuatro noches programadas, Aventura reafirmó su popularidad en la música y su conexión con el público dominicano, ofreciendo un espectáculo que, sin arriesgar lo tradicional, logró emocionar y conectar con la nostalgia y la pasión.

Romeo Santos y Aventura regresan esta noche al estadio Olímpico Félix Sánchez para completar la tercera de cuatro funciones el ese recinto. La última está pautada para el 5 de enero.