Aventura cierra su tercera noche en Santo Domingo con Yailin "La Más Viral"

Aventura cerró este domingo su tercer concierto a casa llena con la participación de Yailin "La Más Viral", quien subió al escenario para interpretar junto a ellos el tema "Obsesión".

El reloj marcaba las 12:30 de la medianoche cuando vestida de rojo, la urbana apareció en escena, dejando a más de uno con la boca abierta, incluso para aquellos entre los que no goza de popularidad.

"No la esperaba, pero no lo hizo mal", dijo una fanática tras la presentación de Yailin. "Yo me lo imaginaba, pero la verdad es que lo hizo bien", expresó otra persona.

La joven mostró desenvuelta y segura sobre el escenario rodeada de Max, Lenny, Henry y Romeo.

Tras cerrar su participación, Romeo ofreció un consejo a su tercera invitada sorpresa: "con perseverancia y disciplina el mundo es tuyo, que Dios te bendiga".

"La Suegra"

Otro de los momentos que marcaron la tercera noche de la gira "Cerrando Ciclos", fueron las palabras de Romeo Santos sobre la censura en 2023 de su tema "La Suegra", por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), contra quienes volvió a arremeter asegurado que lo único que hizo fue plasmar la esencia de la bachata tradicional.

"Todo lo que hago artísticamente hablando es para representar a la RD... y el año pasado un grupo de "degenerados" me censuraron una canción", dijo Santos, quien luego expresó que tenía muchas ganas de cantar esta canción en el país.

La gira "Cerrando Ciclos" ha llenado a capacidad el estadio Olímpico Félix Sánchez. El Blachy ha recibido el apoyo de Remeo Santos para promover la música típica ante miles de fanáticos.

Romeo también destacó que el videoclip de canción buscaba rendir homenaje al personaje icónico de "Balbuena", interpretado por Luisito Martí, quien era una figura icónica entre los dominicanos de Nueva York, la ciudad donde nació la agrupación Aventura y el mismo Romeo Santos.

"Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso", continuó el bachatero antes de comenzar a interpretar la canción.

Tras terminar la canción, Santos volvió a mostrar su enojo por la censura de la canción, lanzando varios improperios dirigido a la CNEPR.

"Canciones que no íbamos a cantar"

La puesta en escena de Aventura se extendió por dos horas y cuarenta minutos, en donde hicieron un repaso por cada uno de sus éxitos, subiendo al escenario a varias fanáticas para que interpretaran con ellos algunas de sus canciones.

También tomaron un espacio para escuchar las peticiones del público e interpretar canciones que no estaban dentro del repertorio de la noche, como "José", "Lágrimas", "Amor de Madre" y otros temas que según ellos "no fueran tan populares".

El grupo Aventura ha reafirmado su liderazgo en la bachata.

Dentro de los éxitos que interpretaron la noche de este domingo se encuentran: " Por un Segundo ", con la que comenzaron su participación a las 10:34 p.m. ante un público sediento por escuchar "su grupo favorito ".

Se espera que la agrupación se presente en una cuarta ocasión el próximo domingo 5 de enero de 2024, la cual será la última presentación de la gira.