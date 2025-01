Stormzy: multado por uso de teléfono al conducir

El rapero británico Stormzy no podrá conducir durante nueve meses por haber utilizado el teléfono móvil mientras conducía por Londres, según dispuso este jueves un tribunal de Wimbledon.

Un policía encubierto sorprendió al rapero, de 31 años, usando el teléfono mientras conducía un Rolls-Royce en el barrio londinense de Kensington el 7 de marzo de 2024.

El rapero, cuyo nombre es Michael Ebenazer Owuo Junior, de 31 años, se declaró culpable mediante una carta, en la que pidió disculpas.

Según fuentes judiciales, el oficial encubierto golpeó la ventana del pasajero y le dijo que dejase de hablar por teléfono.

El manejo del vehículo al tiempo que utilizaba el teléfono era peligroso y ponía en riesgo a personas en la carretera, dijo la fiscal Alice Holloway.

Además de la prohibición de conducir, el juez de la corte de Wimbledon (suroeste de Londres), Andrew Sweet, multó al rapero con 2.010 libras (2.412 euros).

Trayectoria

Stormzy es un músico ganador de múltiples premios que proviene del sur de Londres, Inglaterra. Sus tres discos hasta la fecha; 'Gang Signs & Prayer', 'Heavy Is The Head' y 'This Is What I Mean' terminaron en el #1 en la lista de álbumes del Reino Unido, y los dos primeros fueron posteriormente nominados para el prestigioso Mercury Music Prize.

Su notable ascenso ha ido acompañado de su carácter honesto y cercano. Un verdadero portavoz del empoderamiento negro y el activismo social, Stormzy es una de las figuras más inspiradoras del Reino Unido que siempre ha defendido a personas de todas las áreas de la vida; animando a sus fans y oyentes a hablar abiertamente sobre sus creencias y luchar por sus derechos.

En julio de 2018, anunció #Merky Books, un sello dentro de Penguin Random House UK, dedicado a publicar la mejor ficción, no ficción y poesía nuevas, y en agosto de 2018 anunció 'The Stormzy Scholarship', una beca anual para financiar a estudiantes británicos para ir a la Universidad de Cambridge. Desde su lanzamiento, la beca ha apoyado a seis estudiantes negros a través de su educación en Cambridge y en 2021 experimentó una expansión muy significativa con la donación de HSBC de £ 2 millones para apoyar a 30 'Stormzy Scholars' durante los próximos 3 años.

En junio de 2020, anunció el lanzamiento de su organización benéfica, # Merky Foundation , a la que comprometió £10 millones, durante 10 años, a organizaciones, organizaciones benéficas y movimientos comprometidos con la lucha contra la desigualdad racial, la reforma de la justicia y el empoderamiento de los negros en el Reino Unido.

En noviembre de 2022, Stormzy anunció el lanzamiento de su emprendimiento en colaboración con Adidas titulado #Merky FC; un programa comprometido con mejorar y proteger la representación diversa dentro de la industria del fútbol.