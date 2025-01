Aventura cierra ciclos en República Dominicana con un Estadio Olímpico repleto

La gira "Cerrando ciclos" de Aventura cerró a la 1:33 de la madrugada con la única sorpresa de la noche: Judy Santos, la voz original de "Obsesión" cantando el himno que catapultó a la agrupación en el 2001.

El público recibió a Santos con una ovación y ella agradeció el gesto con emoción y abrazando a sus compañeros y familiares Romeo, Max, Henry y Lenny.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/06/judy-santos-aventura.jpg Judy Santos fue el momento más aplaudido de la noche. (DANIELA PUJOLS)

"No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión" en voz de Santos, fue el momento que cerró la noche, que terminó con una lluvia de fuegos artificiales en un Estadio Olímpico a toda capacidad.

La apertura

A las 10:54 de la noche salió a escena el grupo Aventura con el éxito "Por un segundo" en la cuarta y última función de la gira "Cerrando ciclos" en República Dominicana.

Romeo, Max, Lenny y Henry causaron euforia desde que sonaron los primeros acordes de las bachatas que resumieron los álbumes desde "Generation next" (1999) y "The Last" (2009).

"Por un segundo", "La niña cambió", "El desprecio", "La boda" y "Los infieles" marcaron el primer set donde no faltaron hits como "El malo", "El perdedor", "Un beso" y "Noche de sexo".

Este domingo 5 de enero, como regalo del Día de Reyes, la agrupación Aventura liderada por Romeo Santos finalizó oficialmente la gira "Cerrando Ciclos", que sumó 110 ciudades en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Sin embargo, contrario a las primeras funciones, este show empezó más tarde de lo habitual, cerca de las 11:00 de la noche, contrario al rango de entre 10:00 y 10:30 de la noche de las primeras tres funciones del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre.

El Blachy y Chris Lebrón repitieron como teloneros interpretando varios de sus éxitos. Lebrón llevó como invitada a Martha Heredia, destacándose por su poderosa voz.

No besó fanática

En su acostumbrada dinámica de los conciertos de la gira "Cerrando ciclos", esta última función del domingo 5 de enero no fue la excepción, y en el cambio de escenario, en la que los integrantes de Aventura suben a una fanática a cantar, una seguidora subió a interpretar la exitosa bachata "Yo quisiera amarla".

Esta vez, contrario a la primera función en la que una influencer besó a Romeo en la boca sorprendiendo al artista, la joven de nombre Lisbeth no se dejó llevar de las "emociones" y mantuvo un buen comportamiento.

Luego subió otra fan llamada Carol, una ecuatoriana residente en España, que confesó seguir a Romeo "a todos lados" y juntos cantaron "La tormenta".

Ella, emocionada, vociferó: "Gracias Aventura".

Romeo Santos y las dos fanáticas se fundieron en un abrazo al despedirse.

En el primer show del viernes 27 de diciembre, la influencer Miriam Cruz @Dayshaofficial confesó que "perdió su matrimonio" luego del beso con "El chico de las poesías", debido a que los videos del momento le llegaron "por todos lados" a su pareja.

Aseguró en una serie de escritos en las redes sociales que su esposo y padre de sus hijos le pidió el divorcio.

No obstante, para muchos se trató de un sonido para hacerse viral.

Tras la situación reseñada hasta por medios internacionales, subieron los seguidores en las redes sociales donde actualmente tiene 124 mil, aunque borró todas sus publicaciones.