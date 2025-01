"Debí tirar más fotos", el álbum político de Bad Bunny

El exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su pseudónimo "Bad Bunny", ha lanzado un álbum musical en el que se distancia del resto de sus producciones, "Debí tirar más fotos".

Se trata de una obra en la que el trapero boricua pone de manifiesto su madurez musical, alto sentido de conciencia social y compromiso político.

El nombre de la producción es magistralmente explicado en el documental que sirve de intro al álbum por un señor entrado en edad, que desde la añoranza de su solitaria casa conversa con un coquí (rana de Puerto Rico) y le comenta:

"Quisiera haber tirado más fotos, para enseñarte, las fotos son momentos vividos, recuerdos de cosas que pasaron. Yo no era de estar tirando fotos por ahí, de estar subiendo stories ni nada de eso. Yo decía que era mejor vivir el momento, pero cuando llega a esta edad; recordar no es tan fácil. Debí tirar más fotos..."

Cada una de las 17 canciones del álbum está acompañada de flyers donde se narra la historia de la llamada "isla del encanto", hablan de sus raíces, de su cultura y géneros musicales y sobre todo de la lucha trillada por el pueblo caribeño para lograr la independencia.

Debí tirar más fotos fue lanzado como regalo de reyes, unos días después de la juramentación de la nueva gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, quien según su discurso, la anexión a Estados Unidos es la panacea de todos los males que agobian a los boricuas.

Durante la campaña, Bad Bunny marchó y levantó bandera por una causa distinta a la de la tercera mujer que gobierna esa nación. En una de las estrofas del sencillo, "Como le pasó a Hawai", Benito nos muestra que él está en un bando distinto a ella, el independentista:

"Quieren quitarme el río y también la playa Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan.

No, no suelte la bandera, ni olvide el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawai".

En Debí tirar más fotos, el cantante nacido en Bayamón también realiza un homenaje musical a su pequeño terruño con incursiones en la plena, bomba y la salsa con "Nuevayol", en el que samplea "Un verano en Nueva York" de El Gran Combo de Puerto Rico.