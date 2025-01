Maduro invita a Bonny Cepeda y otros artistas a grabarle una canción en "el ritmo que quieran"

Nicolás Maduro fue juramentado este viernes por la Asamblea Nacional para continuar dirigiendo Venezuela en el período 2025-2031, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado.

El exembajador González Urrutia se encuentra en República Dominicana y desde aquí repudió el chavismo.

En el discurso de Maduro, que tuvo una duración de dos horas y 34 minutos, el mandatario hizo un guiño a que le compongan una nueva canción de su "triunfo" y mencionó a los artistas y compositores presentes en la asamblea, entre ellos el merenguero dominicano Bonny Cepeda, hasta hace poco viceministro de Cultura.

"Paz, paz, paz, no pudieron ni podrán, ahí pudiera salir una buena canción", soltó Maduro en un momento relajado del discurso, expresando orgulloso que "no pudieron" sacarlo del poder.

Acto seguido, agregó: "Pérez Rossi pudiera componer una buena canción unido con nuestro querido Omar Enrique, Armando Martínez o Mabel o Bonny Cepeda".

La cámara proyectó muy sonrientes a varios de los cantantes allí presentes como Omar y Bonny.

"-Ahí lo tienen, no han podido ni podrán, por donde se metan los sacarán-", recitó el presidente de Venezuela como las letras de esa posible canción que puede grabarse "en el ritmo que quieran, pues".

Maduro, cuyo nuevo periodo comienza en este 2025 en medio de cuestionamientos de fraude, expresó casi como una canción: "Digan lo que quieran decir, pero esta toma de posesión venezolana y constitucional no la pudieron impedir, y es una victoria de la democracia venezolana, de la gente que quiere paz y estabilidad...".

Al acto también asistió el destituido ministro sin cartera dominicano Miguel Mejía, a quien Nicolás Maduro llamó a confianza como le dicen (Miguelón).

Bonny Cepeda renuncia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/10/317591c7-7c52-4719-bf08-acd9469c76f0.jpg

Cepeda ha estado este viernes en el ojo mediático por su participación en la toma de posesión de Nicolás Maduro cuando la República Dominicana mostró su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia.

Horas después de transcurrir esta noticia, el intérprete de "Ay doctor" hizo pública su renuncia como viceministro de Cultura, cuya hoja se lee fechada desde septiembre del 2024. Este cargo lo asumió desde el 2020 cuando subió al poder el presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, en mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto. Agradezco al presidente @luisabinader por haberme dado esa oportunidad", expresó.

A pesar de la postura oficial de República Dominicana que reconoce a Edmundo González Urrutia como el candidato más votado en las últimas elecciones venezolanas, Cepeda asistió a la ceremonia de juramentación de Maduro.

Este no es el primer acercamiento de Bonny Cepeda, un artista querido en Venezuela por sus éxitos como "Una fotografía" y "Asesina" y que ha profesado camaradería con el mandatario venezolano.

El artista ya ha participado en anteriores celebraciones de cumpleaños de Maduro en el Palacio de Miraflores y en otros eventos políticos en Venezuela.

A pesar de las críticas que recibió por cantarle a Maduro en su cumpleaños un año antes, Bonny Cepeda visitó en 2022 el Palacio de Miraflores junto a otros merengueros y deleitó a los presentes con una adaptación para Venezuela de la canción "Santo Domingo" del cantante Manny Cruz.