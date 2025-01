Joel Díaz Suero: un joven talento que impulsa la música clásica en República Dominicana

Con solo 23 años, el joven compositor y músico dominicano Joel Díaz Suero ha logrado destacarse en el mundo de la música clásica.

Un hecho confirmado ayer lunes, cuando recibió el Premio Anual de Música Clásica y Popular 2024, otorgado por el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a la lírica y la armonía musical presentes en su obra "Sonata invertebrada". Una distinción que refuerza su compromiso con la creación artística en su país de origen.

El joven oriundo de San Juan explica que su motivación para dedicarse a la música proviene de una profunda pasión por la composición. "Lo hago porque me gusta", expresa.

Aunque reconoce que géneros como el reguetón y el dembow tienen su espacio en la música dominicana, resalta la importancia de no limitarse a esos estilos.

Para él es fundamental no cerrarse solo a lo que más se escucha, sino explorar la variedad musical que el país tiene para ofrecer.

Y a pesar de que la música clásica no es el género más popular en República Dominicana, Díaz Suero considera que hay un público joven dispuesto a escucharlo.

"La gente, por lo general, está dispuesta a escuchar nueva música, y es bueno siempre tener esa mentalidad de buscar qué se está haciendo en nuestro país, porque al final ese es nuestro arte y somos nosotros que tenemos que defenderlo, que difundirlo, y no quedarnos simplemente con lo que más se difunda en las redes", refiere.

"Hay que ser curioso y ver que realmente hay bastante variedad de propuestas musicales ahora mismo en el medio dominicano", agrega.

Los retos

Graduado con honores en Música, con una especialización en Composición, por la Universidad de Costa Rica, Joel Díaz Suero ha destacado por su talento.

En 2021 fue galardonado con el Premio Anual de Música José Reyes en la categoría de música sinfónica o coral por su obra "Concertino para clarinete y orquesta".

En 2023 se alzó como uno de los ganadores del Concurso Nacional de Composición Orquestal del Centro Nacional de Música de Costa Rica, con su obra "¡Esquizo!: Preludio para orquesta".

Las composiciones de Díaz Suero han sido interpretadas en numerosos escenarios nacionales e internacionales, incluyendo auditorios en Estados Unidos y Alemania.

Sin embargo, sus inicios no fueron sencillos. Como joven dedicado a la música clásica en su país natal, ha tenido que superar desafíos significativos.

Uno de los más destacados es la falta de infraestructura para el desarrollo de este género.

"Hacen falta muchos ensambles. En este país no hay esa cultura o se ha perdido esa cultura, por ejemplo, de las bandas, de las orquestas, y se debería retomar. Pienso que sería muy beneficioso para todos", expresa.

Más que un incentivo económico

Como parte del reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura, el joven músico recibió un millón de pesos. Sin embargo, para Díaz Suero, el verdadero valor del premio va más allá del incentivo económico, ya que lo percibe como una plataforma que le brinda mayor visibilidad.

"Todo eso ayuda a que los interesados en crear se entusiasmen y emprendan los proyectos artísticos que tengan en mente", asegura.

A los jóvenes dominicanos que deseen seguir una carrera en la música clásica, les recomienda tener siempre presente que, aunque el camino no sea fácil, la perseverancia y la dedicación son clave para alcanzar sus metas.

"Que estudien, que oigan todo lo que puedan oír, que busquen los mejores profesores que puedan buscar", aconseja. Además, sugiere no limitarse a lo local: "Si no encuentra los mejores profesores, que busque la manera en internet, en redes, no perder ese ímpetu de la curiosidad para seguir formándose".

"Hay que seguir luchando siempre por el sueño que uno tiene, así como por su sueño de crear, de generar un impacto positivo en la sociedad", concluye.

Distinción a Manuel Montilla

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/13/manuel-montilla.jpg Manuel Montilla recibe reconocimiento. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

Durante una ceremonia celebrada en la Galería de Arte Ramón Oviedo, el Ministerio de Cultura entregó también el Premio Nacional de Artes Visuales 2024 al destacado artista Manuel Montilla, en reconocimiento a su vasta trayectoria y sus invaluables aportes al desarrollo del arte dominicano.

Al igual que Díaz Suero, Montilla recibió un diploma de reconocimiento y una dotación económica de un millón de pesos.

En la actualidad, dos de las obras del artista forman parte de la prestigiosa colección del Museo Reina Sofía (Madrid, España), mientras que tres se alojan en el Museo Universitario de Alcalá de Henares. Y su serie de 15 grabados cartográficos está ubicada en la colección de la Universidad Complutense de Madrid.

