Jorge Celedón cantará en Hard Rock Café Santo Domingo el sábado 22 de febrero

El cantante colombiano Jorge Celedón regresa con sus éxitos en vallenato a Hard Rock Café Blue Mall Santo Domingo.

El show está pautado para el 22 de febrero, a partir de las 9:00 de la noche. En esta presentación, el artista, que tiene muy buena acogida en el país, no dejará de interpretar "Olvídala", "Realízame mis sueños".

"Hoy me di cuenta", "No me resignaré", " Mi segunda vida ", "No te quiero perder", "Me ilusioné", forma parte del repertorio

Por supuesto, su canción bandera, nada más y nada menos que "Esta vida" que suma 53 millones de vistas en Youtube.

"A todos mis fans en República Dominicana les espero el 22 de febrero para que juntos pasemos una noche agradable cantando y bailando estas y otras canciones que formarán parte de este concierto", expresó el artista.

Las entradas están disponibles en Boletos Express, detalla una nota de prensa.También pueden reservar llamando al 849 479-0001 y al 829 956-0007.