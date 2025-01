Tras su debut en Broadway, Sebastián Yatra prepara su nuevo álbum

Sebastián Yatra admite que tiene un carácter curioso que le impide quedarse quieto en un solo lugar, lo que últimamente le ha llevado de los escenarios musicales a Broadway y de regreso al estudio para trabajar en el que será su próximo álbum.

"Empecé a cantar por el teatro en el colegio y haciendo musicales, eso fue lo que me conectó con el canto", dijo en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

"Soy una persona que, si me conoces, todo el día estoy inquieto: moviéndome, molestando, haciendo chistes, tengo una personalidad como bastante expresiva... Entonces, el teatro es algo que de alguna forma tenía como un imán que me llevaba hacia ahí".

Con el papel de Billy Flynn de "Chicago", Yatra debutó en la meca de los musicales al lado de la actriz mexicana Bianca Marroquín (a la que calificó de icónica), con orquesta en vivo, bailarines y vestuarios deslumbrantes. "En Broadway, me parece una locura. Es algo que estoy todavía procesando, señaló.

En el teatro musical

Pero con ocho funciones por semana, tuvo que afrontar el reto con mucha disciplina. Su profesor de canto le prohibió las fiestas y dijo que repasaba el guión todos los días para saberse los diálogos al derecho y al revés.

"Porque ahí es donde puedes empezar a actuar realmente, cuando sabes lo que tienes que decir al punto en que no estás pensando en eso y en lo que te puedes enfocar es en la emoción y en vivir el momento; ahí realmente empezar a jugar", apuntó.

Tras su experiencia, Yatra admira aún más el teatro musical.

"Estamos todos ahí como armando algo de cero, noche tras noche, y ´Chicago´ es un show que no es una superproducción a propósito, sino que los elementos están así tal cual, perfectos, para que te enfoques realmente en la historia, en el baile. No te puedes esconder detrás de 40.000 cambios de escenario para impresionar".

Antes de su temporada en Broadway, Yatra fue uno de los artistas que encabezaron el cartel del Coca-Cola Flow Fest ante 94.000 asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México donde corearon "Tacones rojos", "Chica ideal", "Traicionera" y su remix de "Ojos marrones".

Yatra se había presentado previamente en la primera edición del Flow Fest en 2017, pero dijo que la de 2024 también le provocaba mariposas en el estómago.

"Así trato de vivir cada concierto y cada cosa que hago: como si fuese la primera vez", señaló.

Otra de las canciones que interpretó en vivo en su concierto fue "2AM", su más reciente lanzamiento que interpreta con la artista española Bad Gyal.

"Es demasiado cool, tiene un aura muy magnética; es una chica mega inteligente que sabe lo que está haciendo", dijo sobre su invitada al tema. "Tiene un flow muy único con su música y un estilo muy propio, y eso me encanta".

Desde que compuso "2AM", Yatra se imaginaba cantando con Gyal y sintió alegría cuando confirmó que tenían química para interpretarla juntos. Ambos son "fans a morir" de "Thank You" de Dido, de la cual incluyen un sampleo en el tema.

"Ojalá que la podamos cantar muchas veces en vivo, que la gente se la goce; es una canción para enfiestarse, para volverte absolutamente loco cuando suene este tema", dijo. "Queremos que sea la canción que ponen en las discotecas o en el carro y la que se para todo mundo a bailar".

Su video fue filmado en Benidorm, en España, una ciudad que en pantalla parece una mezcla entre Miami y Asia, con un pequeño carrito donde se transportan.

"Tiene un poquito pinta como si fuese Bangkok, Tailandia, eso quería yo", dijo Yatra.

El director del video es Tomás Peña, con quien Yatra también colaborará para su próximo álbum, cuyo rumbo ha insinuado con su tema "Los domingos".

"Es como un pequeño abrebocas de esto, porque de verdad que exploré muchísimo en cuanto a sonidos y como llevando el pop a nuevos lugares, a nuevos rincones con este álbum y ya se enterarán un poco de qué se trata, pero hay unas canciones que digo ´¡guau!', son una experiencia tremenda".

Yatra fue patrocinador de la Beca Prodigio 2024 de la Fundación Cultural Latin Grammy, otorgada al contrabajista cubano Leo Luna para cursar una licenciatura en Berklee School of Music.

"Es un contrabajista fenomenal, es uno de estos genios locos y conecté muchísimo con él con su música, con su forma de expresarse con su instrumento", dijo. Yatra calificó la beca como "hermosa" pues "motiva a otras personas a seguir cumpliendo su sueño".

El cantante adelantó que tendrá a Luna como invitado en su álbum.

"Me encanta que me encuentro todos los días con músicos, con creadores, con artistas, personas que me sorprenden y que me llevan la cabeza y el corazón a un lugar nuevo", señaló.