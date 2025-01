De La Ghetto y Marconi Impara se unen en el romántico sencillo "Tuyo"

El artista urbano puertorriqueño Marconi Impara ha estrenado su nuevo sencillo titulado "Tuyo", una colaboración con el reconocido cantante De La Ghetto. Esta canción, de estilo trap, destaca la conexión de ambos artistas y su intención de llegar al público con una historia de amor.

En "Tuyo", Marconi Impara expresa su amor hacia una persona especial, abordando temas de apoyo mutuo y perseverancia en una relación, a pesar de las críticas externas.

En sus letras, afirma: "Que tú y yo no vamos a durar / Eso dicen por ahí / A mí no me importa / Baby, yo sigo aquí", reflejando su determinación de mantener su relación sin importar los comentarios negativos.

El video musical de la canción presenta a Marconi Impara y De La Ghetto en una mansión, observando el amor entre una pareja interracial, lo que complementa la narrativa de la canción.

"Los fanáticos estaban pidiendo música y antes de que se acabara el año quisimos soltar este tema, que sabemos que va a romper", comentó Marconi Impara. "Espero que se animen a dedicársela a la ´baby´", añadió.

"Tuyo" está disponible en las principales plataformas digitales de música.

Sobre los artistas

Marcos Mercado Mota, conocido en el mundo artístico como Marconi Impara , ha continuado su ascenso en la industria musical con varios proyectos importantes para 2025. Ha colaborado recientemente con Yan Block en el tema "Espresso Martini" para el álbum de Rauw Alejandro Cosa Nuestra.

, ha continuado su ascenso en la industria con varios proyectos importantes para 2025. Ha colaborado recientemente con Yan Block en el tema "Espresso Martini" para el álbum de Rauw Alejandro Cosa Nuestra. Su producción discográfica Booeee (2023) ha logrado millones de reproducciones, destacándose con más de 61 millones de visitas en YouTube y 141,000 seguidores en sus redes sociales. Entre sus éxitos se encuentran "Enchulé" (Ft. Big Soto), "La Familia" (Ft. Dei V y La Exce), y "Friendzone" (Ft. Alejo).

Por su parte, De La Ghetto continúa cosechando éxitos en 2024, con lanzamientos y reconocimientos internacionales. Recientemente, ha realizado presentaciones en Europa y Japón, consolidando su presencia en el ámbito global.