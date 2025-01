Wilkins regresa con "Truenos y Silencios"

Romántico, roquero y auténtico. El cantante puertorriqueño Wilkins está de regreso en la República Dominicana, un país que tenía mucho sin visitar, pero donde cuenta con un público fiel. Él pone el lugar y sus fanáticos asisten.

"República Dominicana siempre ha estado presente en mí, me emociona y me alegra que mi música siempre esté en el corazón del pueblo dominicano, aunque no haya tenido la oportunidad de presentarme en concierto en estos últimos años", señaló el artista en una entrevista para Tiempo Libre a propósito de su concierto este sábado 18 de enero en el Teatro Nacional.

"Vamos a estar juntos nuevamente, voy acompañado de todo mi grupo de músicos y una producción, para cantarles todas las canciones que ustedes han hecho éxitos y las nuevas", señaló el artista.

Luego de varios años de ausencia, el cantante y compositor presentará en la isla su gira Truenos y silencios.

El evento llega a Santo Domingo de la mano de BigStarSD, que promete un concierto imperdible para todos los seguidores del denominado Rockmántico.

"Truenos y silencios es la nueva gira, que comenzó en el Coliseo de Puerto Rico, gracias a Dios con mucho éxito, y deseo que en República Dominicana impactemos todos los corazones", agregó sobre su gira. ¿Cómo pretende hacerlo? "Cantando y sintiendo".

Cariño especial por RD

"Mi carrera comenzó en México, pero mis primeros pasos como cantante se dieron en Santo Domingo, con el dúo Wilkins y Rubén", así de importante es Quisqueya para el boricua. Los recuerdos son muchos.

"Mi relación con el público dominicano siempre ha sido maravillosa; recuerdo los 80, en el Show del Mediodía, con nuestro querido Yaqui Núñez del Risco y tantos otros personajes importantes que ha tenido el mundo del espectáculo de República Dominicana", rememora.

Su álbum número 50

El artista interpretará canciones que ha estado lanzando en el último año y medio, y que forman parte de lo que será el álbum número 50 de su extensa y exitosa carrera musical, uno muy especial, que celebra la constancia y resiliencia de un músico dedicado a enaltecer el oficio que realiza.

"Este disco número 50 va a ser muy especial, ya que reúne los distintos estilos que he desarrollado a lo largo de mi carrera, en su mayoría nuevas canciones que he escrito para este disco que se grabó en vivo dentro del Castillo, en las montañas de Córdoba, Argentina", señala sobre el proceso de grabación.

Esas anécdotas serán contadas en un documental que se ha filmado en el castillo durante la grabación del disco. "Se grabó lo sucedido en todo momento, para editarlo en el documental que llevará como título Truenos y silencios".

Por otro lado, se encuentra filmando una película sobre su vida, coproducida entre Puerto Rico y Argentina, que presentará sucesos impactantes de su vida personal.

Repertorio en el show

"Hey, no te vayas", "Prométeme que nunca me dirás adiós" y "Amor en el tequila a Go Go" son algunas de los temas que no faltarán en este reencuentro con los locales.

Por supuesto, el concierto de Wilkins también tendrá esas canciones emblemáticas que no pueden faltar y que el público solicita constantemente. Nos referimos a "Bella sin alma", "Tratándose de Ti", "Yo apuesto a mí", "Un nuevo amor", "El sucesor", "Qué me pasa contigo", "Pensamiento y palabra", "Margarita", "Mi problema eres tú" y "Sereno", entre muchos otros.

Su éxito "El tornillito", grabado junto a Toño Rosario, también formará parte de este repertorio.

La convocatoria está hecha. Wilkins te espera.

Sábado 18 de enero. Sala Principal del Teatro Nacional. 8:30 pm. Boletas en la web Smartticket.com.do. Foso: RD$8,800. Balcón: RD$4,950 y RD$5,500. Platea: RD$6,050, RD$6,600 y RD$7,700 pesos.