Héctor Acosta: "Mi exesposa me dio una demostración contundente de solidaridad"

El popular cantante Héctor Acosta se salvó de milagro de un cáncer que lo afectó durante casi un año. Después de pasar por meses de tratamiento, ha retomado con bríos renovados su carrera artística.

Tanto así que, a partir de febrero, comenzará una gira de cuatro conciertos gratuitos, que protagonizará en agradecimiento al público que mostró solidaridad durante el período en el que se sometió al tratamiento médico para curarse de la enfermedad.

"Gracias Dominicanos" es el nombre de la gira, que se iniciará en Bonao, provincia Monseñor Nouel, y de allí partirá a otros escenarios.

"Este artista que ustedes están viendo esta noche aquí está cantando siendo diagnosticado con cáncer", dijo durante una presentación en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, el pasado sábado 25 de mayo del pasado año.

"Estoy aquí porque el compromiso de nosotros los artistas es así", dijo.

El también senador por su provincia concedió una entrevista a Diario Libre, en la que detalló los momentos difíciles por los que atravesó, así como el rol trascendental que desempeñó su familia y su público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/hector-acosta3.jpg Héctor Acosta recuerda los momentos más duros de su enfermedad. (SUMINISTRADA)

—¿Podrías revelarnos cómo ha sido este proceso de sanación?

Bueno, me siento bien, me siento más que todo agradecido a Dios por su misericordia, por su amor hacia mi persona. Estoy mejor que hace cuatro o cinco años atrás.

Han sido unos meses fuertes donde hemos tenido que convivir con incertidumbre, con ansiedad, con dolor, pero gracias a él, a Dios, estamos en un momento maravilloso.

Todo ha quedado atrás, donde los dolores, la preocupación, sobre todo mi preocupación por mi instrumento, la voz; aunque el proceso no era basado en problemas de mi garganta, no se afectó con el tratamiento de radioterapia.

Y en más de 40 días de tratamiento todo ha cedido, poco a poco ha vuelto a la normalidad. Necesitaba sentir que mi instrumento volviera a ser lo que siempre ha sido.

—¿Qué rol jugó tu familia en los momentos de quiebre de tu salud?

Lo que yo sentí es que ellos también lo sufrieron como yo, claro, no tanto tal vez, porque el que estaba sintiendo todo directamente era Héctor Acosta. Pero mi familia lo sintió y me apoyó. Ese apoyo de mi familia fue vital, sobre todo el de mi exesposa.

Mucha gente tiene el tabú de que cuando te divorcias no te importa la vida de tu compañero, pero mi ex esposa me dio una demostración contundente de solidaridad y se convirtió en una pieza vital para mi recuperación. Además, debo mencionar a mis hijos, mis amigos, el país que oró por mí.

Todas esas oraciones que hacían, no solo en el país, sino en el extranjero, llegaron.

—Héctor, entonces te tenemos de nuevo en la escena. Has anunciado unos conciertos. ¿Qué nos puedes comentar del regreso?

Tengo previsto iniciar a finales de febrero, ese es el cronograma hasta ahora. Y voy a comenzar, claro está, por mi pueblo, Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Luego, como agradecimiento doble al pueblo y a la Virgen de la Altagracia, iremos a Higüey, una comunidad que siempre ha sido solidaria conmigo, y este proceso no ha sido la excepción.

Después pasamos a la capital, específicamente al parque Eugenio María de Hostos en el malecón.

Todo lo que vamos a hacer es para el pueblo, pero lo vamos a hacer con dignidad, bien producido, donde se recree lo que ha sido nuestro proceso de salud, de manera breve, pero sobre todo lo que ha sido nuestra carrera y lo que será a partir de este momento.

Finalmente, culminamos con Santiago. Allí se nos ha complicado un poco el escenario porque la idea era hacerlo en el Monumento a los Héroes de la Restauración, pero como están trabajando en la instalación del monorriel, no podemos.

Tampoco podremos hacerlo en la Arena de Santiago debido a un torneo de baloncesto, por lo que estamos ponderando la posibilidad de llevarlo a los jardines del Gran Teatro del Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/hector-acosta-gira-de-conciertos-gratuitos_1.jpg

—¿La gira de conciertos de agradecimiento concluirá en esas plazas?

Estamos viendo la posibilidad también, porque me lo han sugerido, de hacer algo para la región Sur, podría ser en Baní o Azua, para que puedan asistir personas de esas provincias cercanas.

—¿Llevará esta propuesta a la ciudad de Nueva York?

¡Claro que está en nuestra agenda! Ni Nueva York, ni Boston, ni Miami se quedarán fuera. Vamos a hacer hacerlo primero aquí porque es la puerta o la ventana para que el mundo sepa que ya regresamos.

Todo aquel que se interese por hacer un gran evento para los dominicanos en Nueva York, Boston, Miami, etcétera, pues ahí estaremos. Pero claro, Nueva York es parte de nosotros.

—¿Has pensado en sacar nueva producción? ¿Cómo va ese asunto?

Sí, aunque tú sabes que es un poquito rápido, porque ya quiero que la gente sepa que ya estoy en condiciones. Tal vez no pueda sacar algo nuevo ahora, pero estamos en el proceso de selección de unos temas que presentaremos más adelante.

Tengo una sorpresa: un compositor muy famoso está preparando una canción para mí, siempre ha tenido un buen tino conmigo. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero estoy esperanzado en que eso esté listo antes de mayo.

—¿Un mensaje al público?

Que se preparen porque lo bueno ahora es que va a empezar.

Agradezco primero a Dios, luego a mi país, a todos los fanáticos del mundo que han orado por mí, que han hecho de este proceso algo más llevadero, por sus oraciones, por su cariño, por su manifestación de amor hacia mi persona y mi carrera.

Me siento honrado, bendecido, y por eso quiero hacer estos eventos para agradecerles con lo que sé hacer, que es música, que es cantar, para agradecerles todo ese amor inmenso que me han mostrado durante este proceso de casi un año.