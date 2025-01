El reguetonero Anuel AA es padre por cuarta vez. El intérprete de "Brindemos" le dio la bienvenida a la pequeña Emmaluna, fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

En un post colgado este miércoles en las redes sociales, entre las que se incluía del nacimiento de su hija ocultándole el rostro, el artista reveló la noticia.

"Toda mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo", escribió.

Aunque su publicación no fue precisamente de que es padre nuevamente, sino de sus logros y el triunfo de Donald Trump, a quien apoyó en la carrera a la presidencia de los Estados Unidos, el artista de 32 años se mostró feliz de esta etapa de su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/f223c561-7e8e-4b3b-91fe-1f0495a52f8a.jpg Anuel compartió el nacimiento de su hija.

El cantante de "China" tiene tres hijos de relaciones anteriores y nacionalidades diferentes: Pablo Anuel, de 11 años, con la boricua Astrid Cuevas; la niña Gianella, de 2 años, con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, y Cattleya, de 1 año, con Yailin La Más Viral. La llegada de Emmaluna, su hija con la venezolana Laury Saavedra, es su cuarto retoño.

Apoyo a Trump

El trapero puertorriqueño acudió a la fiesta de investidura del presidente número 47 de los Estados Unidos con su pareja, Laury Saavedra, en la que claramente dejan ver que el nacimiento fue hace varias semanas.

"Entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido en los tiempos malos. Los malos tiempos fueron los que me moldearon y me hicieron más fuerte que nunca para ser el hombre que soy ahora", escribió en el largo post donde se deja ver con su look y lleno de joyas en la toma de posesión de Trump.

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, dijo que ahora se prepara para ayudar a la comunidad hispana y que hace cinco años atrás no sabía nada de política.

"Ahora que estoy en una mejor posición en la vida tengo la oportunidad de ayudar a toda la comunidad latina/hispana a tener una mejor vida llena de más oportunidades para poder salir hacia delante y tener un mejor futuro!!!!!".