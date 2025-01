Letón Pé recibe su primera nominación a Premios Lo Nuestro como Artista revelación femenina

La artista dominicana Letón Pé ha recibido su primera nominación a los Premios Lo Nuestro 2025 en la categoría Artista Revelación del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano.

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro se celebrará el próximo 20 de febrero, y las votaciones estarán abiertas hasta el martes 4 de febrero. Letón Pé expresó su agradecimiento a través de las redes sociales:

"Me siento con el corazón lleno y contenta. Estoy agradecida y motivada, ya que esto es un recordatorio más para seguir creando con constancia y sinceridad. Me emociona profundamente que mi música acompañe a quienes escuchan. Momentos como estos son el motor que me impulsa a celebrar, confiar y seguir tirando pa´ lante" Letón Pé Cantante dominicana “

Número 7 en la lista de Rolling Stone

Letón tuvo un año 2024 de gran actividad. Después de una gira por Estados Unidos junto a la agrupación colombiana Monsieur Periné, cerró el año con el puesto número 7 en la lista de Rolling Stone de las mejores canciones en español, con su tema ¿Cuándo se va a ir el calor?.

Además, la artista prepara el lanzamiento de Bunda, una colaboración con la cantante puertorriqueña Bodine, que saldrá el 7 de febrero.

Este reconocimiento a Letón Pé refleja su impacto en la música latina, y sus seguidores esperan los nuevos proyectos que la artista tiene para este 2025.