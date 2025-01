Las Chicas del Can: el sueño de Belkis Concepción que hizo historia

Belkis Concepción, reconocida por su aporte a la música y la creación de una orquesta integrada exclusivamente por mujeres, es una artista con una trayectoria destacada tanto en la República Dominicana como en escenarios internacionales.

Su visión y valentía la convirtieron en una pionera en la industria musical.

En 1981, Belkis Concepción fundó "Las Chicas del Can", una orquesta femenina que revolucionó el merengue y se posicionó rápidamente en el mercado nacional.

El maestro Wilfrido Vargas le apoyó para dar inicio a este proyecto musical que, en poco tiempo, alcanzó un notable éxito.

Reconocimiento

Recientemente, Concepción visitó la redacción de Diario Libre, donde fue recibida por sus periodistas, entre ellos el colega Carlos Sánchez, quienes le rindieron homenaje con un emotivo aplauso que la conmovió profundamente.

En agradecimiento, Belkis expresó: "Ay, Dios mío, de verdad me sorprendió tanto. Me hizo tanto bien, porque a veces uno necesita ese suero de cariño, de amor, y sobre todo una institución tan grande como esta, de ustedes, los periodistas", proclamó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/12122024-entrevista-a-belkys-concepcion---kevin-rivas-04.jpg Belkis Concepción anunció que hará una gira en Los Ángeles. (KEVIN RIVAS)

El reencuentro

En 2024 el espectáculo "El Reencuentro de Las Chicas del Can", se presentó con gran éxito en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Ahora, el grupo regresa a ese mismo escenario el próximo 21 de febrero.

Concepción compartió sus impresiones sobre este reencuentro con las antiguas integrantes y otras artistas que formaron parte de la agrupación.

"Mira, para mí significó bastante porque vi cómo mi idea de hace 9 años se hizo realidad. Son todas mis hijas, porque ver cómo funcionó este reencuentro fue maravilloso. Agradezco mucho a Tueska por reconocer que yo fui la madre y creadora de este movimiento que revolucionó el mundo del merengue", reflexionó Belkis.

La génesis

Recordando los primeros pasos en la creación de la orquesta, Belkis reveló los desafíos que enfrentó al tratar de formar un grupo de mujeres en una sociedad todavía muy machista.

"Eso fue bien difícil. En ese tiempo no había grupos de mujeres en el merengue. Siempre fui una persona que buscaba ser la primera en algo. Cuando era pequeña, me decían que la música era para hombres, pero mi pasión por ella era más fuerte", relató Concepción.

En 1977, con solo 16 años, Belkis formó un grupo llamado "Las Muchachas", con la ayuda del productor Freddy Beras-Goico. Aunque la idea fue abandonada cuando comenzó a estudiar Derecho, la semilla de su sueño seguía viva.

Wilfrido Vargas

Después de un encuentro con Wilfrido Vargas en un crucero, Belkis retomó su proyecto, a pesar de las dificultades iniciales para encontrar instrumentistas femeninas. Finalmente, en la Academia Iris del Valle encontró a las jóvenes que serían parte de la agrupación. Con el apoyo de músicos como Félix del Rosario y Bertico Sosa, la agrupación comenzó a tomar forma.

El nombre "Las Chicas del Can" fue sugerido por Yaqui Núñez, hermano de Pedro Núñez del Risco, tras una exitosa presentación en "El Show del Mediodía" de Color Visión. Pronto, comenzaron a recibir contratos y a organizar giras internacionales, llevando el merengue a lugares tan lejanos como África.

"Me siento satisfecha del respaldo del público y agradecida por el trato que me han dispensado la prensa y los locutores. Me siento reconocida" Belkis Concepción Pianista y fundadora de Las Chicas del Can “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/22/belkis-concepcion--1.jpg Belkis Concepción ganó la estatuilla como Revelación del año en los premios Casandra (hoy Soberano). (CORTESÍA DE BELKIS CONCEPCIÓN)

Impacto y legado

Durante la década de los 80, "Las Chicas del Can" fueron una pieza clave en la llamada "época dorada del merengue". A través de su música, lograron llevar el merengue a países como Venezuela, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. También fueron pioneras al llevar este género a África, siendo la primera agrupación femenina en hacerlo.

La agrupación pasó por varias etapas hasta su disolución en 1998, pero el nombre "Las Chicas del Can" sigue siendo sinónimo de innovación y éxito.

Después de enfrentar problemas de salud, Belkis retomó su carrera en solitario y continuó cosechando éxitos.

A lo largo de este trayecto, Belkis ha aprendido muchas lecciones. En su reflexión sobre los obstáculos, comentó:

"No todo fue color de rosa. Aprendí lo que es la traición, pero también lo que significa el apoyo. Tuve un desgaste físico muy fuerte debido al síndrome de Guillain-Barré, pero ni eso pudo conmigo", expresó, recordando los momentos difíciles que enfrentó.

En su regreso al escenario recibió el respaldo del público, y fue galardonada en 1985 con el premio de "Orquesta Revelación" por la Asociación de Cronistas de Arte en los Premios Casandra (hoy Soberano).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/809-mercado-de-otono-en-jardin-botanico-nacional.jpeg El reencuentro de Las Chicas del Can regresa al Jaragua.

La carrera continúa

A pesar de los años, Belkis Concepción sigue activa y preparando nuevos proyectos. En marzo de 2025 comenzará una gira que la llevará por varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles.

Además, está trabajando en una nueva producción discográfica con un equipo de profesionales con los que comparte ideas afines.

"No sé cuándo me voy a retirar. Yo vivo para la música y, hasta ahora, Belkis sigue para rato", afirmó con determinación.