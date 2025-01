Daniel Santacruz: Tour 2025 en Europa y Latinoamérica

El compositor, intérprete y ganador de Latin Grammy Daniel Santacruz arranca el año regresando a los escenarios de España e Italia con su Tour "La luna sobre el mar Caribe".

Esta gira, que también marca el inicio del 2025, celebra el décimo aniversario de su aclamado álbum "Lo dice la gente", que ha sido relanzado con una nueva edición especial: "Remixed & Remastered Edition", disponible en todas las plataformas digitales.

Esta edición conmemora el legado del álbum e incluye el tema inédito "Duermo con ella", una bachata que fue grabada originalmente para el álbum pero que no se había lanzado en 2014.

Además, la nueva versión revive los éxitos más representativos de la carrera de Daniel Santacruz, como "Me duele amarte", "No me sueltes", "Si digo te amo" y "Lento", esta última que lo catapultó al primer lugar en el mundo de la kizomba.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/daniel-santacruz24--1.jpg

El álbum fue producido por Santacruz en colaboración con Richy Rojas y Alejandro Jaén. La mezcla estuvo a cargo de Esbín Ramírez, Alfredo Mateus, Juanchi Tavárez y Rolando Alejandro "Rolo", mientras que la masterización fue realizada por Andrei Fossari.

El Tour 2025

El Tour 2025 comenzó en Europa y continuará en Latinoamérica, con la primera fecha confirmada en Argentina para el mes de abril.

El mismo lleva el nombre de "La luna sobre el mar Caribe" que es el último álbum de estudio de Daniel, lanzado en 2024, e incluye el exitoso sencillo "Poniendo fichas", que ha mantenido una fuerte presencia en la radio nacional e internacional y ha conquistado innumerables pistas de baile a nivel mundial.

En este mismo álbum destaca la colaboración con Olga Tañón en la canción "Soltemos al mundo", que ha generado varias nominaciones para ambos artistas.

Los fanáticos de Daniel Santacruz pueden disfrutar de la nueva versión de "Lo dice la gente" en todas las plataformas digitales, que además de los éxitos mencionados, incluye colaboraciones como "Acurrucaito" junto a Charlie Cruz y "Amor Gigante" junto al Grupo Aura.

Además, está disponible toda su discografía, que incluye 8 álbumes de estudio. De manera especial, en Spotify se encuentra el playlist "Daniel Santacruz: Canciones que escribí", que agrupa los éxitos de Santacruz interpretados por otros artistas.