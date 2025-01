Beyoncé, Kendrick y Sabrina, las predicciones para los Grammy 2025

Beyoncé lidera el grupo de nominados a los Grammy 2025, pero Billie Eilish, Kendrick Lamar y Charli xcx compiten por estar en el centro de atención.

Beyoncé está nominada a 11 premios gracias a "Cowboy Carter", igualando el récord de Michael Jackson con "Thriller" por la mayor cantidad de nominaciones para un solo álbum.

También es la artista más premiada en la historia de los Grammy. ¿Será finalmente su momento para llevarse el premio principal? Si gana el álbum del año, se convertirá en la primera mujer negra en hacerlo en el siglo XXI.

¿Quién más saldrá victorioso llevándose trofeos de gramófono el domingo?

Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr. de The Associated Press analizan las reñidas categorías por la gloria de los Grammy.

Álbum del año

"New Blue Sun", André 3000; "Cowboy Carter", Beyoncé; "Short n´ Sweet", Sabrina Carpenter; "Brat", Charli xcx; "Djesse Vol. 4", Jacob Collier; "Hit Me Hard and Soft", Billie Eilish; "Chappell Roan The Rise and Fall of a Midwest Princess", Chappell Roan; "The Tortured Poets Department", Taylor Swift

SHERMAN: Con los guantes puestos, que comience el boxeo. La categoría de álbum del año está repleta de algunos de los mayores lanzamientos pop recientes.

Jacob Collier parece una apuesta arriesgada; de alguna manera, también lo es André 3000, aunque sería genial que un álbum completamente instrumental de jazz alternativo se llevara el premio principal. André 3000 ya ganó antes, con Outkast, por "Speakerboxxx/The Love Below" de 2004.

Mi apuesta es por Beyoncé. Ella lidera las nominaciones este año. Y aunque "Cowboy Carter" es una clase magistral de recuperación de representación en un género musical, y una obra que existe en oposición a las rígidas estructuras de poder de la música country, no es su mejor álbum.

Pero su trofeo de álbum del año es muy esperado. (No olvidemos la omisión de "Lemonade", la elección de AP para el mejor álbum de la última década). Es la artista más premiada en la historia de los Grammy y nunca ha ganado el premio principal. ¡Arreglemos eso!

LANDRUM: Espero que tengas una buena capacidad de reacción, porque yo no me contengo.

Claro, esta categoría está repleta de talento, pero solo hay una que destaca: "Cowboy Carter" de Beyoncé. Su victoria no debería ser sobre desaires pasados. Se trata del hecho de que entregó el mejor proyecto en general. Punto.

Beyoncé se sumergió de cabeza en la música country, destacando a artistas negros en el género como como Shaboozey, Brittney Spencer y Tiera Kennedy al tiempo que redefinió las posibilidades del country.

"Hit Me Hard and Soft" de Eilish es increíble y merece ganar aquí. Pero Beyoncé no sólo hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en encabezar la lista Hot Country Songs de Billboard en 80 años, sino que también aprovechó esta oportunidad de alto riesgo y alta recompensa.

Si esto no lleva a la primera victoria de Beyonce en el álbum del año, entonces los votantes claramente no recibieron el mensaje.

Grabación del año

"Now and Then", the Beatles; "Texas Hold ´Em", Beyoncé; "Espresso", Sabrina Carpenter; "360", Charli xcx; "Birds of a Feather", Billie Eilish; "Not Like Us", Kendrick Lamar; "Good Luck, Babe!", Chappell Roan; "Fortnight", Taylor Swift con Post Malone.

SHERMAN: Beyoncé nunca ha ganado en esta categoría, pero creo que su gran victoria será por el álbum del año. The Beatles tampoco han ganado nunca la grabación del año.

Pero darles el premio en 2024 sería menos por la pista asistida por IA, y más por el hecho de que estamos hablando de una nueva canción de los Beatles. Lamar merece ganar, pero todos sabemos que los Grammy aman a Eilish... Creo que es de ella.

LANDRUM: Los Grammy aman entregar trofeos a Eilish y Lamar — 17 para él, nueve para ella. "Birds of a Feather" de Eilish es una melodía contagiosa y ligera, sin duda.

Pero "Not Like Us" debería ganar. ¿Por qué? Esta fue una pista que cambió el juego donde Lamar dio el golpe final durante una épica pelea de rap con Drake, siguiendo una serie de golpes poderosos de éxitos como "Like That", "Euphoria" y "6:16 in LA".

Y quién podría olvidar cuando Lamar interpretó la canción cinco veces seguidas en su concierto "Pop Out" del Juneteenth ("Día de la Emancipación") el verano pasado? Ese fue un momento definitivo para la cultura.

"Not Like Us" se ha convertido en una afirmación diaria para muchos (bueno, quizás no para Drake). Es el tipo de canción tan impactante que casi esperas que Lamar la interprete varias veces durante su próxima actuación en el medio tiempo del Super Bowl.

¿Sucederá eso? Probablemente no. Pero hey, se vale soñar, ¿no?

Mucho respeto para los otros nominados, pero "Not Like Us" merece ganar, demostrando una vez más que quedó por encima de los demás.

Canción del año (premio al compositor)

"A Bar Song (Tipsy)"; "Birds of a Feather"; "Die with a Smile"; "Fortnight"; "Good Luck, Babe!"; "Not Like Us"; "Please Please Please"; "Texas Hold ´Em".

LANDRUM: Imagina esto: el presentador abre el sobre y anuncia, "´Not Like Us´ de Kendrick Lamar", mientras la multitud estalla en vítores. No pueden resistirse a recitar el estribillo: "They not like us, they not like us, they not us!" (¡No son como nosotros, no son como nosotros, no son nosotros!).

No es descabellado imaginar que esto suceda. La pluma de Lamar fue tan letal como siempre en esta pista. Si no, pregúntale a Drake. Con Lamar como único compositor de la pista, este parece ser el momento perfecto para que finalmente gane su primer premio en esta categoría.

SHERMAN: Si hay justicia en este mundo, ¡estás en lo correcto! Y ya es hora de que Lamar gane un trofeo en una de las cuatro categorías principales.

Mejor nuevo artista

Benson Boone; Sabrina Carpenter; Doechii; Khruangbin; RAYE; Chappell Roan; Shaboozey; Teddy Swims

SHERMAN: El año pasado estuvimos de acuerdo en que Victoria Monét ganaría como mejor nuevo artista, y lo hizo. ¿Lo adivinaremos este año también? No hay escasez de talento merecedor aquí, pero creo que se reducirá a Carpenter y Roan.

Shaboozey es un innovador, pero su canción eclipsó su álbum; el ascenso de Doechii a la fama llegó demasiado tarde en el año. Entre las dos damas del pop, me encantaría que fuera para Roan, quien se siente como un soplo de aire fresco en la corriente principal de la música. Sin embargo, creo que irá para Carpenter, a pesar de que está en su sexto álbum.

LANDRUM: Creo que ambos estamos de acuerdo: esta es la categoría de Carpenter. Pero seamos realistas. Coronar a un mejor nuevo artista que está en su sexto álbum se siente extraño.

Es como dejar que un jugador de fútbol universitario del último año compita contra estudiantes de primer y segundo año. Claro, técnicamente son elegibles, pero no parece del todo correcto. Debería estar compitiendo en las ligas profesionales.

Aún así, las reglas son las reglas, y aquí estamos. Carpenter podría ganar, pero es difícil no cuestionar si este título de "nuevo artista" se siente un poco raro. Quizás necesite ser ajustado.

Mejor actuación pop solista

"Bodyguard", Beyoncé; "Espresso", Sabrina Carpenter; "Apple", Charli xcx; "Birds of a Feather", Billie Eilish; "Good Luck, Babe!", Chappell Roan.

SHERMAN: Primero lo primero: es emocionante ver una alineación completamente femenina y no sorprende: están dominando el crecimiento del streaming en Estados Unidos. Algo me dice que esto irá para Sabrina Carpenter por su éxito veraniego y más, "Espresso".

LANDRUM: En esta categoría completamente femenina, veo a "Birds of a Feather" de Eilish elevándose hacia la victoria.

Mejor actuación de rap

"Enough (Miami)", Cardi B; "When the Sun Shines Again", Common y Pete Rock con Psdnuos; "Nissan Altima", Doechii; "Houdini", Eminem; "Like That", Future y Metro Boomin con Kendrick Lamar; "Yeah Glo!", GloRilla; "Not Like Us", Kendrick Lamar.

LANDRUM: Hay algunos grandes nombres en esta categoría, pero ninguno de los nominados es como "Not Like Us" de Lamar. ¿El único desafiante? "Like That" de Future y Metro Boomin, que, ¡vaya!, también cuenta con Lamar.

De cualquier manera, Lamar se lleva la victoria.

SHERMAN: Es de Lamar, sin duda alguna.

Mejor álbum de country

"Cowboy Carter", Beyoncé; "F-1 Trillion", Post Malone; "Deeper Well", Kacey Musgraves; "Higher", Chris Stapleton; "Whirlwind", Lainey Wilson

SHERMAN: Algunas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: creo, en el fondo de mi corazón, que Post Malone podría ganar su primer Grammy en la ceremonia de 2025.

Creo que Beyoncé ganará el álbum del año por "Cowboy Carter". Pero cuando se trata de la categoría de mejor álbum de country, y los nombres Chris Stapleton y Lainey Wilson están incluidos, es difícil para mí imaginar que perderían, dada la trayectoria de los Grammy.

LANDRUM: Si Beyoncé no gana el mejor álbum de country, ¿cómo puede llevarse a casa el álbum del año? Hagan que tenga sentido. Una derrota en esta categoría se sentiría como una señal reveladora de cómo podría desarrollarse la noche para Beyoncé antes del honor principal de la ceremonia.

En mi humilde opinión, coronar a Stapleton, o a cualquier otro artista, sobre Beyoncé en esta categoría no tendría sentido, especialmente porque ella es la única nominada en esta categoría que también está nominada para álbum del año.

Además, su álbum revolucionario no es sólo una obra maestra que desafía géneros; es un momento cultural que debería dominar legítimamente la noche.

Los votantes han tomado algunas decisiones cuestionables en el pasado. Pero si la justicia prevalece, la Reina Bey debería llevarse esta corona de música country.

Mejor álbum de R&B

"11:11 (Deluxe)", Chris Brown; "Vantablack", Lalah Hathaway; "Revenge", Muni Long; "Algorithm", Lucky Daye; "Coming Home", Usher

LANDRUM: ¿Sabías que ha pasado una década desde que Usher se llevó a casa un Grammy por última vez? 2015 para ser exactos.

Creo que la sequía de premios Grammy de Usher finalmente llega a su fin con su álbum "Coming Home". Dicho esto, no subestimes el "Revenge" de Muni Long, que podría colarse y robar el foco de atención.

SHERMAN: A menudo encuentro que los votantes de los Grammy premian a un artista por años destacados en su carrera, no sólo por sus lanzamientos.

Después de estrenar estratégicamente el gran "Coming Home" antes de su actuación en el Super Bowl y seguirlo con una gira luego de su residencia súper popular en Las Vegas, ¿cómo no podría ir para Usher?

Mejor álbum de música dance/electrónica

"Brat", Charli xcx; "Three", Four Tet; "Hyperdrama", Justice; "Timeless", Kaytranada; "Telos", Zedd

SHERMAN: "Brat" de Charli xcx fue más que un álbum, fue un movimiento del momento cultural donde las reglas son divertirse, ser desordenado, ir a un rave y teñir todo de un color verder vomitivo. ¿Cierto? Creo que ganará su primer Grammy en la ceremonia de este año, y creo que al menos uno de ellos será por el mejor álbum de música dance/electrónica, a menos, por supuesto, que los fanáticos de Justice salgan de la nada.

LANDRUM: Parece que "Brat" está destinado a ganar, especialmente porque es el único proyecto en esta categoría que también está nominado para álbum del año.

Sin embargo, si Beyoncé podría perder potencialmente el mejor álbum de country, entonces cualquier cosa es posible, incluido que "Timeless" de Kaytranada logre la sorpresa.

Ambos proyectos están a la par el uno con el otro, y Kaytranada junto con Justice han triunfado en esta categoría antes. Pero simplemente parece que las estrellas se están alineando para que Charli xcx se lleve este.

Mejor álbum de pop latino

"Funk Generation", Anitta; "El viaje", Luis Fonsi; "García", Kany García; "Las mujeres ya no lloran", Shakira; "Orquídeas", Kali Uchis

SHERMAN: Mientras la música Mexicana sigue creciendo a nivel mundial (y esa categoría probablemente verá otra victoria de Peso Pluma, o quizás de Carin León por su pegajoso "Boca Chueca, Vol. 1") quería hablar sobre la categoría de álbum de pop latino, porque creo que hay cierto potencial para la competencia aquí. "Orquídeas" de Kali Uchis no solo fue una de las elecciones de AP para lo mejor de 2024, sino que también fue aclamado por muchos.

¿Podrían los miembros de la Academia de Grabación estar de acuerdo? Kany García ganó algunos trofeos en los Latin Grammy 2024, pero apuesto por "Las mujeres ya no lloran" de Shakira. Es su primer álbum nuevo en siete años, y creo que será premiada en consecuencia.

LANDRUM: Shakira podría tener una buena oportunidad de ganar esta categoría, pero mi dinero va para "Orquídeas". Con una producción fuera de este mundo, Uchis cambia sin esfuerzo entre el español y el inglés, llevando a los oyentes en un viaje que fluye desde vibraciones melódicas hasta energía total en la pista de baile. Es la fusión perfecta y la receta definitiva para una victoria.